Козловський вперше після мобілізації заспівав на концерті

Віталій Козловський захищає Україну від нападу російських окупантів.

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Віталій Козловський прийшов заспівати на концерті / Колаж Главред, фото Instagram / vkozlovsky_music

Співак Віталій Козловський, який зараз перебуває на фронті і захищає Україну від російських окупантів, вперше після мобілізації виступив на сцені.

За інформацією Телеграм-каналу "Культурна пральня", співак взяв участь у записі новорічного концерту, який проходив у п'ятницю, 24 листопада, в "Жовтневому палаці".

Повідомляється, що Козловський вийшов на сцену у військовій формі, виконавши пісню "Тихим дотиком".

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Після виступу Виконавець звернувся до глядачів у залі і закликав усіх не забувати про хлопців в окопах і донатити.

"Це такий нежданчик, що іноді в голові не вкладається. Козловський, який співав на концертах Інтера до Дня Перемоги, і над яким роками підтравлювали в шоубізі, зараз приїжджає на концерт з фронту", - написало медіа.

На відео - виступ Козловського на концерті:

Відзначимо, раніше Козловський поділився розповіддю про події на фронті, що надихнули його на створення пісні "навколо". Співак розповів, що їхню позицію окупанти обстрілювали протягом трьох годин.

Нагадаємо, Віталій Козловський з літа перебуває в лавах ЗСУ. Спочатку він вступив до бригади швидкого реагування "рубіж" Національної гвардії України і навчався як артилерист. Пізніше його перевели в іншу військову частину.

Козловський не деталізує свої бойові завдання або напрямок своєї служби, проте вже встиг побувати в полі зору російських пропагандистів. Різний пропагандистські канали, випустили фейки, стверджуючи про загибель співака на фронті.

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