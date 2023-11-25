Козловський вперше після мобілізації заспівав на концерті

Співак Віталій Козловський, який зараз перебуває на фронті і захищає Україну від російських окупантів, вперше після мобілізації виступив на сцені.
За інформацією Телеграм-каналу "Культурна пральня", співак взяв участь у записі новорічного концерту, який проходив у п'ятницю, 24 листопада, в "Жовтневому палаці".
Повідомляється, що Козловський вийшов на сцену у військовій формі, виконавши пісню "Тихим дотиком".
Після виступу Виконавець звернувся до глядачів у залі і закликав усіх не забувати про хлопців в окопах і донатити.
"Це такий нежданчик, що іноді в голові не вкладається. Козловський, який співав на концертах Інтера до Дня Перемоги, і над яким роками підтравлювали в шоубізі, зараз приїжджає на концерт з фронту", - написало медіа.
На відео - виступ Козловського на концерті:
Відзначимо, раніше Козловський поділився розповіддю про події на фронті, що надихнули його на створення пісні "навколо". Співак розповів, що їхню позицію окупанти обстрілювали протягом трьох годин.
Нагадаємо, Віталій Козловський з літа перебуває в лавах ЗСУ. Спочатку він вступив до бригади швидкого реагування "рубіж" Національної гвардії України і навчався як артилерист. Пізніше його перевели в іншу військову частину.
Козловський не деталізує свої бойові завдання або напрямок своєї служби, проте вже встиг побувати в полі зору російських пропагандистів. Різний пропагандистські канали, випустили фейки, стверджуючи про загибель співака на фронті.
Вас також може зацікавити:
- "Дізнавшись найстрашніше": Віталій Козловський відреагував на свою смерть у росЗМІ
- "Він мене ніколи не почує": Козловський злобно розкритикував Кондратюка
- "Козловський не розумів, що відбувається": продюсер розповів, як Кондратюк виграв у співака