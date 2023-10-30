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Окупанти "поховали" Віталія Козловського: ганебний фейк про співака-воїна

Анна Підгорна
30 жовтня 2023, 14:39
Успіхи на фронті країні-агресору залишається лише вигадувати.
Віталій Козловський
Пропагандисти склали фейк про загибель Віталія Козловського на фронті / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський з літа несе військову службу. Спершу він став службовцем бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж" і отримав спеціальність артилериста, пізніше його перевели в іншу частину.

Артист не поширюється про те, які бойові завдання виконує, та на якому напрямку служить, але вже встиг "насолити" недоброзичливцям з країни-окупанта.

Так пропагандистським Telegram-каналам країни на болотах набридло складати фейки про Буданова і Залужного, і вони вирішили переключитися на Козловського. Вони активно поширюють новину про те, що співак нібито загинув на фронті.

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Віталій Козловський, який регулярно виходить на зв'язок з шанувальниками, ймовірно, сильно б здивувався, дізнавшись, що в країні-агресорі настільки захопилися підробкою своєї статистики, що і його записали в число полеглих на полі бою.

Віталій Козловський
Пропагандисти склали фейк про загибель Віталія Козловського на фронті / t.me/bozhejakekonchene

Раніше музичний продюсер Ігор Кондратюк пояснив, чому ніколи не пробачить Козловського. Шоумен назвав єдину умову, за якої співак зможе не виплачувати борг.

Також Віталій Козловський прокоментував свою сварку з Кондратюком, яка триває з 2012 року. У співака є одна заповітна мрія, пов'язана з шоуменом, якій, ймовірно, не скоро вдасться збутися.

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