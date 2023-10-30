Окупанти "поховали" Віталія Козловського: ганебний фейк про співака-воїна

Український співак Віталій Козловський з літа несе військову службу. Спершу він став службовцем бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж" і отримав спеціальність артилериста, пізніше його перевели в іншу частину.
Артист не поширюється про те, які бойові завдання виконує, та на якому напрямку служить, але вже встиг "насолити" недоброзичливцям з країни-окупанта.
Так пропагандистським Telegram-каналам країни на болотах набридло складати фейки про Буданова і Залужного, і вони вирішили переключитися на Козловського. Вони активно поширюють новину про те, що співак нібито загинув на фронті.
Віталій Козловський, який регулярно виходить на зв'язок з шанувальниками, ймовірно, сильно б здивувався, дізнавшись, що в країні-агресорі настільки захопилися підробкою своєї статистики, що і його записали в число полеглих на полі бою.
Раніше музичний продюсер Ігор Кондратюк пояснив, чому ніколи не пробачить Козловського. Шоумен назвав єдину умову, за якої співак зможе не виплачувати борг.
Також Віталій Козловський прокоментував свою сварку з Кондратюком, яка триває з 2012 року. У співака є одна заповітна мрія, пов'язана з шоуменом, якій, ймовірно, не скоро вдасться збутися.
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