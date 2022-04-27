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Козловський "прокляв і послав подалі" своїх рідних у Москві

27 квітня 2022, 13:25

Співак зізнався, що у нього складні стосунки з сестрою.

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Козловський "прокляв і послав куди подалі" своїх рідних у Москві / скріншот

Український співак Віталій Козловський зізнався, що через конфлікти припинив спілкування зі своїми родичами з Росії.

Артист поділився, що у нього по лінії батька є зведена сестра, яка проживає в Москві.

Батько співака помер у серпні минулого року. Козловський каже, що сьогодні йому було б дуже важко жити з його чесним ставленням до життя.

"Його дочка і онук проживають в Москві, він би не зміг сприймати це нормально. І конфлікти були б. Я з ними сьогодні не спілкуюся. Перші десять днів ще намагався з ними говорити, пояснювати, але марно. Багатьох прокляв і послав", - розповів Козловський.

читайте такожАндрій Макаревич розповів, кого в Росії він вважає дурнемКозловський зізнався, якщо трапиться так, що в їх ЖК зайдуть російські війська, то він готовий померти, якщо вб'є хоча б одного загарбника.

"Якщо трапиться так, що сюди зайдуть російські війська, то я хочу вмирати не з заломленими за голову руками і стоячи на колінах. Якщо і вмирати, то хочу вбити щонайменше одного рашиста. Якщо піду на той світ, то зі мною піде і хоча б одна сволота, яка приперлася сюди, коли її не чекали і не чекають", — сказав артист.

Нагадаємо, український співак Віталій Козловський випустив пісню про війну, записану в Києві під звуки бомбардування. Співак показав реалії української столиці після приходу "визволителів".

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війна в Україні Віталій Козловський
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