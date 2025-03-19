Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Кортні Лав відмовляється від американського громадянства через "Трампа-ціаніда"

Віталій Кірсанов
19 березня 2025, 21:52
280
Знаменитість очікує отримання британського громадянства за півроку.
Кортни Лав
Кортні Лав / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/_.courtneylove.

Коротко:

  • Кортні Лав виступила в Королівському географічному товаристві в Лондоні
  • Співачка хоче назавжди переїхати до Великої Британії

Вдова лідера гранж-гурту Nirvana Курта Кобейна, 60-річна американська співачка Кортні Лав стала однією з численного списку знаменитостей, хто прийняв рішення назавжди покинути США через обрання Дональда Трампа американським президентом. Про це повідомило видання Daily Mail, посилаючись на публічну заяву Кортні Лав.

Зазначається, що співачка зробила свою заяву, виступаючи в Королівському географічному товаристві в Лондоні.

відео дня

За словами Кортні Лав, вона хоче назавжди переїхати до Великої Британії через своє невдоволення адміністрацією Трампа. Спілкуючись із публікою, вона заявила, що їй подобається жити в столиці Великої Британії. Знаменитість додала, що очікує на отримання громадянства через півроку. Її заява викликала захват у публіки.

Співачка також розкритикувала Трампа та його оточення, порівнявши їх із ціанідом.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що український музикант, шоумен і військовослужбовець Коля Серга вперше прокоментував "секретну" посаду в МЗС.

Також Олена Ющенко, невістка Віктора Ющенка, показала найменшого онука експрезидента, якому влітку виповниться три роки. До цього друга дружина Андрія Ющенка приховувала обличчя малюка.

Дочка української співачки Віри Брежнєвої Сара Кіперман, потрапила в неприємності в аеропорту.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Кортні Лав Дональд Трамп Курт Кобейн новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Будемо вірити в краще": Зеленський сказав, як працюватиме "енергетичне перемирʼя"

"Будемо вірити в краще": Зеленський сказав, як працюватиме "енергетичне перемирʼя"

00:01Війна
"Стало дуже гаряче, ворог намагається прорватись": чи є загроза наступу на Суми

"Стало дуже гаряче, ворог намагається прорватись": чи є загроза наступу на Суми

23:53Війна
У Білому домі розповіли про "фантастичну розмову" Трампа із Зеленським

У Білому домі розповіли про "фантастичну розмову" Трампа із Зеленським

23:47Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 20 березня: Водоліям - велика радість, Овнам - подарунок

Гороскоп на завтра 20 березня: Водоліям - велика радість, Овнам - подарунок

"Любимо, сумуємо": українську співачку засмутила смерть Кіркорова, який ненавидить Україну

"Любимо, сумуємо": українську співачку засмутила смерть Кіркорова, який ненавидить Україну

944 гривні надбавки: кому з пенсіонерів донарахують виплати вже в квітні

944 гривні надбавки: кому з пенсіонерів донарахують виплати вже в квітні

Карта Deep State онлайн за 19 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Путін "вимагає" від України п'ять регіонів або навіть більше: ЗМІ дізналися деталі

Путін "вимагає" від України п'ять регіонів або навіть більше: ЗМІ дізналися деталі

Останні новини

00:01

"Будемо вірити в краще": Зеленський сказав, як працюватиме "енергетичне перемирʼя"

19 березня, середа
23:53

"Стало дуже гаряче, ворог намагається прорватись": чи є загроза наступу на Суми

23:47

"Нема технічних умов": в ЗМІ дізналися деталі про припинення вогню між Україною та РФ

23:47

У Білому домі розповіли про "фантастичну розмову" Трампа із Зеленським

23:07

"Аби за щось жити": старша донька Олени Кравець зізналася, чим заробляє

Трамп під час розмови з Путіним здав багато червоних ліній України - ГорбачТрамп під час розмови з Путіним здав багато червоних ліній України - Горбач
22:48

Скандальна донька Кіркорова висловилася про смерть дідуся - деталі

22:45

Викрадення РФ українських дітей: важлива заява Вашингтона щодо розслідування

22:41

Тариф на газ може різко зрости вже влітку: експерт назвав нову ціну

22:02

"Найкраще ще попереду": Потап показався разом із дівчиною у США

Реклама
22:00

Третя дружина Сергія Тігіпка показала його дев'ятимісячну доньку-модницю

21:56

Брюнетка з короткою стрижкою: у чоловіка Тодоренко нова жінка

21:52

Кортні Лав відмовляється від американського громадянства через "Трампа-ціаніда"

21:51

Трамп "забанив" одну з головних вимог Путіна: заява Білого дому

21:50

Пережив теракт в Оленівці: в Україну з полону повернувся друг Дмитра "Ореста"ФотоВідео

21:11

Росіяни нафантазували "збиття" F-16 на Сумщині: Повітряні сили відреагували

20:38

Переговори з Трампом та обмін полоненими: головні новини України (дайджест)

20:36

Що дістанеться Кіркорову після смерті батька

20:27

Чи можна повторно використовувати пергаментний папір - лайфхак

20:26

Три відділення - три функції: для чого насправді потрібні відсіки у пралці

20:24

Україні можуть передати нові ЗРК Patriot: у Трампа зробили важливу заявуВідео

Реклама
20:15

Що посадити біля помідорів – захистіть урожай природним способом

19:45

В Україну йде потепління, але подекуди буде -10 градусів: синоптики назвали регіони

19:43

"Я підтримав цей крок": Зеленський зробив заяву після переговорів з Трампом

19:42

Повторний удар РФ балістикою по інфраструктурі Укрзалізниці: є важко поранені

19:23

Порошенко підігрує РФ: звинуватив владу в утисках, хоча сам тиснув руку і обіймав путіна, - експерт

19:14

Рослини, які не можна садити поруч із фруктовими деревами - список

19:11

Переговори РФ і США в Саудівській Аравії: в ОП зробили заяву про участь України

19:10

Ударів по енергетиці не буде: в ЗМІ дізналися деталі розмови Зеленського з Трампом

19:10

Один із ключових результатів переговорів Трампа і ПутінаПогляд

18:50

20 березня день весняного рівнодення: що можна і не можна робити

18:35

У Зеленського висловилися щодо ймовірного сценарію завершення війни й назвали умову

18:28

Навіжений путініст Борис Корчевніков отримав підозру від СБУ

18:19

Хрустітиме, ніби щойно з печі: хитрий трюк, як зберегти багет свіжим

18:17

ЗСУ збивають "Шахеди" новітнім засобом: що відомо про таємничу зброю

18:10

Бігли через кордон і вперше говорили з рідними: зворушливі кадри з обміну полоненимиФотоВідео

17:56

Більше молитися та вмитися з криниці: яке свято та прикмети 20 березня

17:45

Трамп провів перші переговори із Зеленським після скандалу у Білому домі: що відомо

17:43

ЗСУ вибивають росіян: в ДПСУ повідомили, як змінилася ситуація на Сумщині

17:35

Запалюються, наче сірник: астрологи назвали ТОП-3 найпалкіших знаків

17:34

"У нас немає ілюзій": у Трампа заявили, що ведуть жорсткі переговори з Путіним

Реклама
17:14

Дочку Віри Брежнєвої затримали на кордоні

16:55

Перевірте свій мозок: знайдіть папугу, що сховався в кімнаті, за 7 секунд

16:52

США "зливають" червоні лінії України: названо деталі плану Трампа щодо мируВідео

16:51

Лише до 31 березня: водіїв закликали внести важливу плату, інакше "згорить"

16:39

Путін пригрозив Трампу: аналітик BILD проаналізував розмову лідерів США і РФ

16:08

Чому півонії не цвітуть так, як очікувалось: експерти вказали на головний нюанс

16:07

Великий обмін полоненими: Україна повернула 197 захисниківФото

15:38

Готові брати в руки зброю: в Європі заявили про серйозну підготовку до війни з РФ

15:29

"Не приїде": Пугачова відмовилася приїжджати в Росію на похорон Кіркорова

15:18

У Мінкульті назвали два колективи, яким можна виїжджати за кордон

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти