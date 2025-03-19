Кортні Лав відмовляється від американського громадянства через "Трампа-ціаніда"

Знаменитість очікує отримання британського громадянства за півроку.

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Кортні Лав / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/_.courtneylove.

Коротко:

Кортні Лав виступила в Королівському географічному товаристві в Лондоні

Співачка хоче назавжди переїхати до Великої Британії

Вдова лідера гранж-гурту Nirvana Курта Кобейна, 60-річна американська співачка Кортні Лав стала однією з численного списку знаменитостей, хто прийняв рішення назавжди покинути США через обрання Дональда Трампа американським президентом. Про це повідомило видання Daily Mail, посилаючись на публічну заяву Кортні Лав.

Зазначається, що співачка зробила свою заяву, виступаючи в Королівському географічному товаристві в Лондоні.

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За словами Кортні Лав, вона хоче назавжди переїхати до Великої Британії через своє невдоволення адміністрацією Трампа. Спілкуючись із публікою, вона заявила, що їй подобається жити в столиці Великої Британії. Знаменитість додала, що очікує на отримання громадянства через півроку. Її заява викликала захват у публіки.

Співачка також розкритикувала Трампа та його оточення, порівнявши їх із ціанідом.

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