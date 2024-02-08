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Королівський експерт: король Чарльз відчайдушно хоче помиритися з принцом Гаррі

Олена Кюпелі
8 лютого 2024, 14:20
Вважається, що зустріч батька і сина пройшла надзвичайно емоційно.
Швидкий приїзд Гаррі може вказувати на серйозність ситуації
Швидкий приїзд Гаррі може вказувати на серйозність ситуації / Колаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, theroyalfamily

Король Карл III готовий закопати сокиру війни зі своїм сином принцом Гаррі після того, як у нього діагностували рак.

"Чарльз відчайдушно хоче помиритися з Гаррі", - розповіла у вівторок королівський експерт Кеті Ніколл, яку цитує Page Six.

Букінгемський палац оголосив у понеділок, що у 75-річного Чарльза діагностовано рак, що спонукало 39-річного герцога Сассекського негайно сісти в літак і полетіти з Каліфорнії до Лондона, щоб бути поруч зі своїм батьком.

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Після приземлення в аеропорту Хітроу у вівторок без своєї дружини Меган Маркл Гаррі "швидко відвідав" Кларенс-Гаус, щоб побачити Чарльза.

Журналіст припустив, що возз'єднання батька і сина було дуже "емоційним", оскільки вони вже багато років не мають добрих стосунків.

"Король відчув би величезне полегшення і розраду від того, що Гаррі прилетів", - сказала вона, зазначивши, що зустріч, "ймовірно, була досить важкою для них обох".

Однак експерт заявив, що цей візит став невід'ємною частиною послаблення напруженості між ними.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Принц Гаррі терміново вилетів із Лос-Анджелеса і летить до Лондона, щоб бути з королем Чарльзом після того, як у нього діагностували рак.

Раніше Король Великої Британії Чарльз і Кейт Міддлтон оголосилипро свої операції з різницею всього в кілька годин. Однак принцеса Уельська вважала за краще зберегти деталі своєї процедури в секреті, тоді як король був "відкритою книгою".

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