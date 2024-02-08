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Принц Вільям уперше прокоментував діагноз короля Чарльза

Олена Кюпелі
8 лютого 2024, 09:33
Він виступив із короткою промовою і заговорив про хвороби у своїй родині.
Принц Вільям подякував за підтримку
Принц Вільям подякував за підтримку / Колаж Главред, фото Instagram/theroyalfamily, princeandprincessofwales

Принц Вільям зворушений тією хвилею підтримки, яку отримує його батько король Карл III, якому днями діагностували рак.

За інформацією Enews, принц Уельський висловив вдячність за добрі побажання, які нещодавно отримала його родина. "Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб подякувати вам також за добрі слова підтримки Кетрін і мого батька, особливо в останні дні", - поділився Вільям під час лондонської благодійної гала-вечері Air Ambulance 7 грудня.

Він жартома додав: "Справедливо сказати, що останні кілька тижнів були скоріше "медичними", тому я вирішив приїхати на захід із санітарної авіації, щоб піти від усього цього!"

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Благодійний захід став одним із перших публічних заходів Вільяма відтоді, як він зробив невелику перерву в королівських обов'язках, щоб подбати про дітей його та Кейт - 10-річного принца Джорджа, 8-річну принцесу Шарлотту та 5-річного принца Луї, - поки одужує принцеса Уельська.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Принц Гаррі терміново вилетів з Лос-Анджелеса і летить до Лондона, щоб бути з королем Чарльзом після того, як у нього діагностували рак.

Раніше Король Великої Британії Чарльз і Кейт Міддлтон оголосилипро свої операції з різницею всього в кілька годин. Однак принцеса Уельська вважала за краще зберегти деталі своєї процедури в секреті, тоді як король був "відкритою книгою".

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