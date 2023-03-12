Королівська рідня відвернулася від Гаррі і Меган у важливий день: розгорівся скандал

Принц Гаррі і Меган Маркл можуть не потрапити на коронацію британського короля Чарльза III.
Хоч сама скандальна королівська пара була запрошена, їхніх дітей — принца Арчі і принцесу Лілібет — досі ніхто не покликав.
"Діти герцога і герцогині Сассекських, принц Арчі і принцеса Лілібет, в даний час не запрошені на коронацію", — повідомляє газета The Telegraph.
Західні ЗМІ повідомляють, що Гаррі і Маркл імовірно, залишаться з дітьми вдома, якщо малюки не отримають запрошення.
Адже коронація Чарльза пройде 6 травня в день народження його онука Арчі, сина Меган і Гаррі.
"Нещодавно діти герцогів Сассекських отримали титули принца і принцеси. Згідно з правилами королівської сім'ї, діти отримали право іменуватися принцом і принцесою після смерті Єлизавети II, коли їх дідусь Чарльз III став новим королем Великобританії", - йдеться в повідомленні.
Де і коли відбудеться Коронація короля Чарльза III
У жовтні 2022 року Букінгемський палац оголосив, що коронація короля Чарльза відбудеться 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві.
Раніше передбачалося, що Чарльз вибере для церемонії дату в червні - місяці, в якому коронувалася його мати Єлизавета II (це було 2 червня 1953 року).
Але король вибрав 6 травня – це ще й день народження його онука Арчі, сина Меган і Гаррі. За майже тисячолітньою традицією службу проведе архієпископ Кентерберійський.
Відомо, що король Чарльз планує запросити 3000 гостей на свою коронацію, але церемонія все одно обіцяє бути більш скромною, ніж була у його матері - королеви Єлизавети II.
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