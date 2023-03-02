Королівський експерт: Меган спровокувала Чарльза вигнати сім'ю з дому

Король Чарльз виявився досить мстивим

Принц Гаррі і Меган Маркл / скріншот

Виселення принца Гаррі та Меган Маркл з Frogmore Cottage вже не дивує жодного Королівського експерта.

За словами Королівського експерта, "Гаррі і Меган спровокували короля Чарльза" і всьому виною "ганебна книга Гаррі та інтерв'ю, які він дав". "Я маю на увазі, чого він очікував? - продовжив автор "Помсти: Меган, Гаррі і війна між Віндзорами". "Гаррі хотів, щоб королівська сім'я стала на коліна і благала про прощення, і він повністю перетнув весь спектр, він знаходиться в божевільній пустелі божевільної жертви", - вважає експерт.

Відзначимо, що в своїх мемуарах "Запасний" 38-річний герцог Сассекський звинуватив батька в тому, що він затаврував його "запасним" при народженні, не обійняв його після смерті принцеси Діани і постійно жартував, що він не був біологічним батьком Гаррі.

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Крім того, за інформацією Page Six, Гаррі заявив, що у нього достатньо матеріалу для ще однієї книги. "Є деякі речі, які сталися, особливо між мною і моїм братом, і певною мірою між мною і Моїм Батьком, про які я просто не хочу, щоб світ дізнався. Тому що я не думаю, що вони коли-небудь пробачать мене", — сказав він в Інтерв'ю The Telegraph ще в січні.

У середу герцог і герцогиня Сассекські підтвердили, що Чарльз попросив їх залишити свою англійську резиденцію. Як повідомляється, монарх подав заявку на переїзд лише через день після того, як суперечливі мемуари Гаррі потрапили в книгарні.

Джерела також повідомляють, що 74 — річний монарх планує переселити ще одного члена сім'ї в будинок з п'ятьма спальнями, який знаходиться в маєтку Віндзор, - його опального молодшого брата, принца Ендрю.

Відзначимо, раніше той же Королівський експерт заявив, що Меган Маркл бувши "здивована і розчарована" тим, що у принца Гаррі "було дуже мало грошей".

Про це заявив Королівський експерт Тома Бауер, який з'явився в новинах на початку цього місяця, де він розповів Дену Вуттону про ранні стосунки пари.

Обговорюючи помилкові уявлення герцогині про королівську сім'ю, автор, який написав у 2022 році книгу "Помста: Меган, Гаррі і війна між Віндзорами", назвав колишню актрису "Форс-мажорів" "схибленою на грошах".

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