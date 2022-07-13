Корольова підтримала: Лоліта шокувала заявою про "бандерівців" у Києві та побиту маму

За словами Мілявської, її мати все життя живе в Києві.
Співачка Лоліта Мілявська, яка народилася і виросла в Україні, а тепер підтримує політику диктатора Путіна, шокувала новим визнанням.
Як відомо, її мама і дочка довгий час жили в Києві. Тут вона виступила із заявою, що в столиці України нібито побили її матір за те, що та говорила російською мовою.
У своєму відеозверненні в Instagram путіністка Лоліла заявила, що це був "бандерівець".
"Бандерівець" або націоналіст, як хочете, вдарив маму ззаду по голові, вона впала на бордюр, у неї стався струс мозку, а потім мікроінсульт", - заявила співачка.
Також путіністка сказала, що ця історія сталася шість років тому, і мама просила не влаштовувати скандал і нікому не розповідати. За словами Мілявської, її мати все життя живе в Києві.
Лоліта зізналася в любові до РФ
Також на відео Мілявська повідомляє, що дуже любить Росію і нікуди з неї їхати не збирається, всупереч останнім чуткам.
Відзначимо, що сама Лоліта Мілявська народилася в місті Мукачево. Незважаючи на це вона цілком підтримує Росію.
Цікаво, що на відео Лоліти відреагувала співачка Наташа Корольова, яка з початку війни в Україні мовчить про Батьківщину і продовжує розважати росіян.
"Все правильно, Лоліта", - написала Корольова.
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