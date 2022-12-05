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"Ко-ко-ко. От гнида": Софія Стужук збрехала про напад - хто насправді "робив замах" на блогерку

5 грудня 2022, 18:09
Нападу з "коктейлями Молотова" на будинок блогерки не було, вважають в мережі.
Софія Стужук
Софія Стужук збрехала про напад на її будинок з коктейлями Молотова з метою підвищити інтерес до своєї діяльності / instagram.com/sofia_stuzhuk

Софія Стужук, блогерка українського походження, яка намагається всидіти однією накачаною попою на обох стільцях, в надії мовчанням про війну і виправданнями зберегти прихильність і російських і українських підписників, розповіла, що в ніч з 3 на 4 грудня її будинок закидали коктейлями Молотова.

Її вже не раз ловили на брехні з метою збагачення, неправдою виявилися і її слова про напад. Про це заявляє інша українська блогерка, Анна Алхім, у своєму Telegram-каналі.

Так Алхім повела своє міні-розслідування, в результаті якого з'ясувалося, що "напад з коктейлями Молотова" навмисно організував чоловік Стужук - підривав петарди поруч з будинком. Про це нібито свідчать кадри з камер відеоспостереження сусідів блогерки.

Вважається, що цю виставу було розіграно Стужук з метою підняти інтерес до свого іменного конкурсу, так як вона стрімко втрачає популярність своєї аудиторії.

"Аж пересмикнуло від такого цинізму. Невдалу тему для піару вибрала. Коли твоїх співгромадян, в тому числі вагітних жінок і дітей, сплячих вночі в житлових будинках, вбивають балістичними ракетами – все не так однозначно і карма у них така, а ти – голуб миру і поза політикою, а коли у тебе петардою запустили — ко-ко-ко. Замах на життя. От гнида", - пише Алхім.

Раніше Стужук опублікувала посилання на чергового блогера, який "пояснює", чому Росія почала масовано обстрілювати Україну ракетами. На думку зрадниці, вся справа в тому, що українці раділи попаданню по Кримському мосту в окупованому Криму.

Також стало відомо про те, що, незважаючи на війну, Стужук продовжує рекламувати росіян, які закликають вбивати українців, блогерка ще й поводиться безвідповідально, піаря шахрайок і вельми впевнено закликаючи вкладати гроші.

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