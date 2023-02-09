Кіркоров затягує поясок: артист не може платити за свій пентхаус в Москві

Російський співак скандальний Філіп Кіркоров, який останнім часом став більше схожий на панночку, мабуть, не справляється з оплатою податків.
Так, за інформацією телеграм-каналу "Звездач", адвокат артиста розповів про схему, яку "викручує" Кіркоров, щоб знизити податок на квартиру.
Так, путініст Кіркоров намагається розділити свій двоповерховий пентхаус на Арбаті в Москві на дві окремі квартири. Таким чином він намагається зменшити їх вартість і знизити податок на нерухомість з шести мільйонів рублів до двох мільйонів.
Повідомляється також, що у співака відбулася перша бесіда в суді, де він надав свою експертизу.
"Ми принесли свою експертизу. Суд повинен вирішити, чи прийме він наш висновок або призначатиме свою експертизу. Якщо суд прийме наш висновок, то все закінчиться. А якщо суд призначить свою експертизу, це ще триватиме", - заявив його адвокат.
Нагадаємо, раніше Філіп Кіркоров, якого буквально недавно застукали в Таїланді, що біжить за чоловіком у бік номерів, розсмішив громадськість новим чином.
Мало того, що у співака "оновився" свисток, ой обличчя, він ще й обзавівся білими кучерявими локонами.
Навіть російські телеграм-канали не перестають тролити скандального співака, раз у раз "смужка" відчайдушні спроби Кіркорова виглядати і співати краще.
Нагадаємо, раніше Філіпа Кіркорова, який так само, як і багато інших російських зірок виступає за війну і знищення українського народу, несподівано застукали на відпочинку в Таїланді.
Однак на відео, знятими очевидцями, Кіркоров виявився не один. Зокрема, в сюжеті видно, як бадьоро Крокуючий, напівлисий Кіркоров, наздоганяє іншого чоловіка. Той зазиваюче озирається і пара стрімко віддаляється в сторону, де розташовані номери.
Нагадаємо, раніше 55-річний російський співак Філіп Кіркоров, який виявився активним шанувальником диктатора Володимира Путіна і підтримав війну в Україні, знову потрапив під шквал критики.
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