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Кіркоров розлютився, почувши про Пугачову

19 вересня 2022, 22:59

Філіпу Кіркорову довелося стримувати себе, відповідаючи на питання про Аллу Пугачову.

Пугачова, Кіркоров
Кіркоров розлютився, почувши про Пугачову / скріншот

Російський шоу-бізнес вже тріщить по швах через війну в Україні. Співачка Алла Пугачова, на відміну від свого колишнього чоловіка Філіпа Кіркорова, вже озвучила свою позицію.

Поки співгромадяни Кіркорова вбивають українців, він розгулює на килимовій доріжці в бомбері і лимонних брюках з візерунком. Він також зробив начісування і надів окуляри в червоній оправі.

Журналісти почали задавати питання про Аллу Борисівну, яка напередодні заступилася за Максима Галкіна, попросивши і її визнати іноагентом. Однак Кіркоров вирішив промовчати, обложивши кореспондентів грізним поглядом.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.

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Автор: Сергій Кущ
Алла Пугачова Філіп Киркоров
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