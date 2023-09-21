Кім Кардашьян закрутила роман з футболістом Бекхемом - ЗМІ

Після розриву з коханою спортсмен звернув свою увагу на яскраву Кардашьян.

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Кім Кардашьян приписують роман з Оделлом Бекхемом / колаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/obj

Світська левиця Кім Кардашян офіційно холостячка з березня 2022 року. Вона важко переживала розрив з ексцентричним репером Каньє Вестом, який був її чоловіком з 2014 року.

Тимчасову розраду вона знайшла в обіймах американського коміка Піта Девідсона, проте їх роман довго не тривав. Зараз Кардашьян заявляє, що хоче зосередити свою увагу на вихованні своїх чотирьох дітей і на бізнесі.

Однак близьке оточення світської левиці стверджує, що Кім все ж трохи лукавить - зараз вона "зависає" з професійним гравцем в американський футбол Оделлом Бекхемом. У неї та спортсмена багато в чому збігається коло спілкування, і на заходах багато хто помічає, які іскри виблискують між ними. Такою інформацією ділиться видання Е!.

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Чутки про те, що Бекхем і Кардашьян разом, стали активно поширюватися після того, як футболіст розійшовся зі своєю подругою, моделлю Лорін Вуд, яка 19 місяців тому подарувала Оделлу сина.

Агенти обох селебрітіс новину про їх роман не коментують.

Раньше голлівудський українець Лев Шрайбер став татом. Це третя дитина актора. Шрайбер вже розкрив її стать та ім'я, а також показав перші фото немовляти.

Також стало відомо, що у Брітні Спірс з'явився новий бойфренд. Співачка після оголошення про розлучення часу даремно не втрачала, і вже закрутила роман з чоловіком сумнівної репутації.

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