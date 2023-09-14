Голлівудський українець Лев Шрайбер став татом та показав перше фото немовляти

Молода супутниця життя зірки "Крику" і "Людей Ікс" подарувала йому малюка ще наприкінці серпня.

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Лев Шрайбер і Тейлор Найсен стали батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/taylorneisen, instagram.com/lievschreiber

Голлівудський актор українського походження, волонтер і амбасадор української платформи United24 Лев Шрайбер став щасливим татком. Тепер у зірки троє дітей.

Гарну новину шанувальникам повідомив сам Шрайбер на своїй сторінці в Instagram. Він опублікував перші знімки немовляти, розкрив його ім'я і стать.

Так виявилося, що актор тепер - батько дівчинки на ім'я Хейзел Бі, яка з'явилася на світ ще 27 серпня. Її мама, 31-річна Тейлор Найсен, почуває себе чудово.

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Чутки про вагітність Найсен стали ходити ще в квітні, проте пара цю новину в пресі не коментувала. За кілька днів до пологів Тейлор все ж опублікувала фото вагітного животика в соціальних мережах.

Лев Шрайбер і Тейлор Найсен разом з 2018 року. Хейзел Бі - їх перша спільна дитина. Від попередніх стосунків з акторкою Наомі Уотс у Шрайбера є двоє дітей - Олександр (Саша) Піт (2007 р. н.) і Семюел Кай (2008 р. н.).

Лев Шрайбер і Тейлор Найсен стали батьками / instagram.com/lievschreiber

Раніше в ЗМІ опублікували дуже незвичне ім'я сина Ріанни. Другий малюк з'явився в родині барбадоської співачки і бізнесвумен ще на початку серпня, проте офіційної заяви вона так і не зробила.

Також стало відомо, що мільярдер і підприємець Ілон Маск вдесяте став батьком. Син з вкрай незвичайним ім'ям з'явився у нього від союзу з колишньою дружиною, з якою вони не разом вже два роки.

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