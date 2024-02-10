Кейт Міддлтон уперше покинула Віндзорський замок після операції

Принцеса Уельська проведе час зі своєю сім'єю в будинку її і принца Вільяма в маєтку Сандрінгем.

https://glavred.net/stars/keyt-middlton-vpervye-pokinula-vindzorskiy-zamok-posle-opervcii-10540703.html Посилання скопійоване

Кейт Міддлтон йде на поправку/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцеса Кейт Міддлтон покинула Віндзорський замок вперше після планової операції на черевній порожнині в січні.

Як пише Page Six, принцеса Уельська проведе час зі своєю сім'єю в будинку її і принца Вільяма в маєтку Сандрінгем, відомому як Анмер-Гол, у Норфолку. За даними видання, троє їхніх дітей, 10-річний принц Джордж, 8-річна принцеса Шарлотта і 5-річний принц Луї, приєднаються до них під час перерви в школі.

Газета Daily Mail також повідомила, що 42-річна Міддлтон покинула Віндзор і "добре одужує".

відео дня

"Вона з нетерпінням чекала зміни обстановки і зможе розслабитися в Норфолку, поки діти випускають пару разом із Вільямом", - додало джерело видання.

Зазначимо, Кенсингтонський палац оголосив 17 січня, що Міддлтон перенесла "успішну" операцію на черевній порожнині і залишиться в лікарні від 10 до 14 днів.

Хоча це була планова операція, Міддлтон і 41-річний принц Вільям, як повідомляється, тримали в невіданні своїх найближчих родичів і радників, намагаючись зберегти це питання в таємниці.

У повідомленні від 29 січня Кенсингтонський палац оголосив, що її виписали, і вона "йде на поправку".

Раніше Король Великої Британії Чарльз і Кейт Міддлтон оголосилипро свої операції з різницею всього в кілька годин. Однак принцеса Уельська вважала за краще зберегти деталі своєї процедури в секреті, тоді як король був "відкритою книгою".

Раніше також королівський експерт викрив Кейт Мідлтон у жорсткості - Валентин Лоу висловив своє переконання в тому, що її публічний образ навмисно пом'якшують, а в побуті майбутня королева "сталева".

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.