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Кеті Перрі загубила топ під час запису талант-шоу

Олена Кюпелі
17 квітня 2024, 20:49
Співачка потрапила в конфуз, але гідно відреагувала на ситуацію.
Кеті Перрі потрапила в конфуз
Кеті Перрі потрапила в конфуз / Колаж Главред, фото Instagram/katyperry

Популярна американська співачка Кеті Перрі потрапила в конфуз під час зйомок популярного талант-шоу.

За інформацією Page Six, вона практично оголила верхню частину тіла. У прямому ефірі в понеділок увечері, її скульптурний 3D-топ зламався в середині шоу "Американський ідол", але вона зберігала холоднокровність, коли члени знімальної групи і колега-суддя "Ідола" Люк Брайан намагався прийти на допомогу.

"Мій топ зламався #idol", - підписала ролик 39-річна співачка.

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"Мені потрібен топ, щоб залишатися в ньому!" - сказала вона, нахилившись вперед зі стурбованим виразом обличчя, поки команда працювала над її зламаним аксесуаром.

Хто така Кеті Перрі

Кеті Перрі - американська співачка, композиторка, авторка пісень, актриса, посол доброї волі ООН. У квітні 2007 року Перрі підписала контракт зі звукозаписною компанією Capitol Records, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше американський музикант і співак Ленні Кравіц випустив новий кліп на свій трек TK421. Приємно вражає те, що кліп для всесвітньої зірки зняла українка Таня Муіньо. Тим часом YouTube уже поставив вікові обмеження на це відео, адже більшу частину кліпу Кравіц знімається голим.

Нагадаємо, раніше американська співачка Крістіна Агілера, яка тривалий час не виступала і не тішила шанувальників новими альбомами, а також була не у своїй звичній формі, вразила новими гарячими кадрами.

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