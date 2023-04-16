Продюсер шоу "Голос країни" та "Танці з зірками" здійснив камінг-аут

Продюсер популярних українських шоу "Голос країни" і "Танці з зірками" Володимир Завадюк вирішив поділитися, як сильно його життя змінилося за останній рік, який був вкрай складним для всієї країни.
Завадюк вирішив жити тут і зараз, тому перестав відкладати важливі речі на потім, і тепер живе, насолоджуючись кожним днем.
"Я можу здаватися впевненою людиною, але я багато сумнівався. Війна змінила моє життя, і я абсолютно чітко усвідомлюю той факт, що жити потрібно тут і зараз.Не має більше часу відкладати щось на потім. Після того, як почалася війна я спробував почати робити те, що відкладав тут і зараз. Вчуся долати сумніви щодня", - пише він на своїй сторінці в Instagram.
Продюсер став більше займатися спортом, вивчає англійську і будує плани по відкриттю власної кав'ярні, у нього з'явився пес і новий будинок, який він ділить зі своїм коханим. Раніше Завадюк був дуже скритний у всьому, що стосувалося його особистого життя, але тепер "вийшов з шафи", і дуже цьому радий.
"Я переїхав зі своєї улюбленої квартири, яка відтепер за блок-постами в урядовому кварталі, на більшу разом з бой френдом. Я почав щиро говорити про це тут. Мені не легко було зважитись, але я це зробив. Бо це про сміливість бути собою", - розповідає Володимир.
Камінг-аут продюсера підтримали його друзі та колеги - Катя Осадча, Оля Цибульська, Надя Дорофєєва, Kola, Олексій Суханов, Ірина Горова та інші.
Раніше стало відомо, що американська акторка, дворазова володарка премій "Оскар" і "Золотий глобус", Хіларі Суонк у віці 48 років вперше стала мамою.
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