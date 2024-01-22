Карма діє: в РФ дали 'по хвосту' зрадниці Лоліті, їй довелося знову вибачатися

У своєму "цькуванні" Лоліта звинувачує Україну.

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Лоліті, яка вибрала замість України Росію, останнім часом не щастить / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Поп-зірці Лоліті Мілявській, яка зрадила Україну, довелося вибачатися перед російськими фанатами за відео з привітанням Володимира Зеленського на президентських виборах у 2019 році.

Заради грошей і кар'єри старіюча Лоліта відмовилася від своєї ідентичності і з початку повномасштабного вторгнення РФ на її Батьківщину палко підтримує країну-агресорку. Але росіяни, на превеликий жаль Лоліти, час від часу пригадують артистці її українське походження, не до кінця вірячи щирості позиції зрадниці.

Цього разу Лоліті довелося пояснювати старий ролик, у якому співачка вітала, за її словами, "колишнього колегу" Володимира Зеленського з перемогою на виборах у 2019 році.

відео дня

"У 2019 році, будучи вже п'ять років нев'їзною, розмістила привітання своєму колишньому колезі за підсумками виборів в Україні", - пояснила зрадниця.

Після чого Лоліта раптом звинуватила у цькуванні "українську сторону".

"Тому що на питання "кому це треба" - це треба тільки їй. А треба для чого? Щоб ми одне одному горло перегризли", - поскаржилася артистка.

Лоліта під атакою росіян

Лоліта - одна з зірок, які відзначилися на вечірці у московської блогерки Івлєєвої. Подія викликала гучний скандал у Росії через свою "дорослу" тематику, наразі знаменитостей переслідують - зокрема, скасовують концерти.

Лоліта Мілявська теж опинилася "під ударом" - зірку "скасовують" в ефірах і закликають зривати їй заплановані концерти. Тоді як сама артистка тільки те і робить, що вибачається.

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