Капітан Джек "Це капець": Джонні Депп нажахав шанувальників постарілим зовнішнім виглядом

Джонні Депп налякав шанувальників свіжими фото без вусів і бороди / imdb.com

59-річного голлівудського актора Джонні Деппа захейтили в мережі за його зовнішній вигляд. Шуму наробили фотографії, які виклала на свою сторінку в Instagram відома французька наїзниця і викладач з кінної їзди Клеменс Февр.

Ймовірно, вона допомагає акторові в зйомках нового фільму, в якому Депп грає французького короля Людовика XV. Відомо, що раніше він збрив бороду і вуса саме для цієї ролі.

На знімках Депп зі щасливою посмішкою позує в суспільстві Февр, проте шанувальники ледь впізнали в ньому того самого голлівудського мачо, який підкорював серця найнеприступніших красунь.

Після того, як на актора накинулися з критикою, Клеменс видалила фото зі своєї сторінки. Однак вони знову з'явилися в фан-акаунті Джонні Деппа. Обличчя актора вкрите зморшками, а сліди від окулярів на лобі і щоках лише додають йому "пом'ятості".

Однак, варто зазначити, що для чоловіка в елегантному віці і з вельми розслабленим способом життя Джонні все ще виглядає дуже непогано.

Раніше Олег 'Калуш' Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, показав рідкісне фото, на якому він милується зі своєю дівчиною - Олександрою Білобров. Пару зловили за жаркими поцілунками в ліжку.

Також дружина і менеджер співака Віктора Павліка Катерина Репяхова довела, що 56-річний співак ще зовсім не Дід - похвалилася перед фанатками його фото в плавках.

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