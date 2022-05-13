Kalush Orchestra потрапили в скандал: музикантам довелося пояснити свій вчинок

Kalush Orchestra / eurovision.tv

14 травня український гурт Kalush Orchestra представить нашу країну у фіналі Євробачення в Турині.

На Kalush Orchestra "накинулися" в Мережі після того, як на пресконференції Олег Псюк не згадав про Маріуполь, лише окреслив проблеми в Україні на тлі російського вторгнення. Alina Pash та інші користувачі засудили їх за замовчуванням по темі Маріуполя та Азовсталі.

У тому числі і Львівський репер Otoy, брат якого вважається зниклим безвісти на території заводу.

Kalush Orchestra довелося пояснити свій вчинок. Згідно з правилами конкурсу, учасникам заборонено відкрито політизувати шоу, тому війну в Україні організатори намагаються обходити.

Зокрема Джамала розповідала, що її прохання виступити на Євробаченні в Італії неодноразово ігнорували. Щоб уникнути дискваліфікації або штрафу, хлопці не можуть відкрито підняти питання про війну.

Але за день до другого півфіналу музиканти опублікували в своєму Instagram повідомлення, де розмістили фотографії поранених з Азовсталі, автором яких став полк Азов.

"Ми просимо світових лідерів організувати екстракцію - гуманітарний коридор в третю країну, щоб вони там перебували до кінця війни. Зараз Маріупольська "Азовсталь" – серце України. Допоможіть врятувати наших хлопців", - написали музиканти.

На повідомлення позитивно відреагували шанувальники групи і подякували за розголос, адже за сторінкою музикантів, що мають всі шанси здобути перемогу, стежать по всьому світу.

Як виступила Україна в першому півфіналі Євробачення 2022

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