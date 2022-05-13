УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Kalush Orchestra потрапили в скандал: музикантам довелося пояснити свій вчинок

13 травня 2022, 17:53

На Kalush Orchestra "накинулися" в Мережі.

Kalush Orchestra
Kalush Orchestra / eurovision.tv

14 травня український гурт Kalush Orchestra представить нашу країну у фіналі Євробачення в Турині.

На Kalush Orchestra "накинулися" в Мережі після того, як на пресконференції Олег Псюк не згадав про Маріуполь, лише окреслив проблеми в Україні на тлі російського вторгнення. Alina Pash та інші користувачі засудили їх за замовчуванням по темі Маріуполя та Азовсталі.

У тому числі і Львівський репер Otoy, брат якого вважається зниклим безвісти на території заводу.

Kalush Orchestra довелося пояснити свій вчинок. Згідно з правилами конкурсу, учасникам заборонено відкрито політизувати шоу, тому війну в Україні організатори намагаються обходити.

Зокрема Джамала розповідала, що її прохання виступити на Євробаченні в Італії неодноразово ігнорували. Щоб уникнути дискваліфікації або штрафу, хлопці не можуть відкрито підняти питання про війну.

Але за день до другого півфіналу музиканти опублікували в своєму Instagram повідомлення, де розмістили фотографії поранених з Азовсталі, автором яких став полк Азов.

"Ми просимо світових лідерів організувати екстракцію - гуманітарний коридор в третю країну, щоб вони там перебували до кінця війни. Зараз Маріупольська "Азовсталь" – серце України. Допоможіть врятувати наших хлопців", - написали музиканти.

На повідомлення позитивно відреагували шанувальники групи і подякували за розголос, адже за сторінкою музикантів, що мають всі шанси здобути перемогу, стежать по всьому світу.

Як виступила Україна в першому півфіналі Євробачення 2022

Читайте також:

viber
війна в Україні Азовсталь війна Росії та України Kalush Orchestra
Реклама
Популярне
Паливна криза: у Кабміні назвали нову ціну на бензин і дизельПаливна криза: у Кабміні назвали нову ціну на бензин і дизель Кредитні канікули: яким чином каратимуть боржників після війниКредитні канікули: яким чином каратимуть боржників після війни Маріупольця Бєднякова звинуватили у зраді: "Щоб не "зрадити своє місто" потрібно зрадити країну"Маріупольця Бєднякова звинуватили у зраді: "Щоб не "зрадити своє місто" потрібно зрадити країну" Найсмачніші Цибуляники з хрусткою скоринкою: дуже простий рецептНайсмачніші Цибуляники з хрусткою скоринкою: дуже простий рецепт Злата Огневич натякнула на новий роман після чуток про її нетрадиційну сексуальну орієнтаціюЗлата Огневич натякнула на новий роман після чуток про її нетрадиційну сексуальну орієнтацію
Підтримайте Главред

Останні новини

19:36

Росія втратила шанс захопити Україну

19:35

Росіяни пробили нове дно: допитують дітей у Маріуполі

19:23

Кулеба пояснив ситуацію, за якої Угорщина заблокує нафтове ембарго проти РФ

19:08

Місячне затемнення 16 травня 2022 року: чого не можна робити, щоб уберегтися від біди

18:59

ЗСУ заходять у тил рашистам: штурм окупантів захлинувся на трьох напрямкахВідео

Реклама
18:56

Іван Яковина. Наша арта - найкраща в світі: як цифрові технології допомагають мочити окупантівВідеоблоги

18:55

Російські окупанти підло вбили українця кулею в спину, коли той попросився в туалет

18:53

Тимошенко розповів, як вдалося відновити водопостачання у Миколаєві

18:51

У розвідці України розповіли, коли чекати переломного моменту у війні з РФВідео

18:39

Влаштують пекло рашистам у небі: ФРН планує озброїти Україну потужними системами ППОВідео

18:17

Казкове везіння, грошовий успіх і щастя в любові: три знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни на найближчі роки

18:10

Ердоган виступив проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: там "підтримують тероризм"

18:06

Росія шукає спосіб здійснити бліцкриг-2: навіщо Лукашенко жене війська до українського кордонуПогляд

18:04

Британія вдарила санкціями по Кабаєвій і по колишній дружині Путіна: хто ще в списку

17:59

Допомога на €30 млрд: у G7 планують бюджетну підтримку УкраїниВідео

17:53

Kalush Orchestra потрапили в скандал: музикантам довелося пояснити свій вчинокВідео

17:33

"Що з тобою не так?": глава ФБУ зашкварився братанням з росіяниномВідео

17:20

"Високоточні і дуже ефективні": Залужний показав яскраві фото роботи бійців ЗСУ з гаубицями M777Фото

17:19

Статус кандидата в ЄС і контрибуції від Росії: Дуда зробив заяву на підтримку УкраїниВідео

17:06

У РФ палає завод наближеного до Путіна мільярдера ПумпянськогоВідео

Реклама
17:05

"Ґвалтували по черзі": українка розповіла про нелюдські звірства окупантівВідео

16:56

Окупантів вибивають з-під Харкова: у США розповіли про контрнаступ ЗСУВідео

16:31

"Нацистів в Україні немає": Шольц поставив на місце ПутінаВідео

16:28

Санкції проти РФ точно містять ембарго на нафту - журналіст "Радіо Свобода"

16:27

"Другого фронту і війни у Грузії не буде": у Тбілісі відкинули бої за Абхазію та Південну ОсетіюВідео

16:18

Прикмети на 15 травня: що не можна робити і як залучити грошіВідео

15:55

РФ втратить шанс на перемогу: Резніков назвав терміни корінного перелому у війніВідео

15:49

У Кремлі повно фанатів Гітлера, символ "Z" – не випадковість – російський соціолог

15:33

Ведучий "Холостяка" виїхав до Польщі: як йому це вдалося

15:33

Вистава для дурного росіянина: навіщо Путін лякав усіх нападом НАТОПогляд

15:32

"Поговори з павичами": Лавров нахамив журналістам у ДушанбеВідео

15:28

Ганьба Путіна та поразка в Україні: на Заході різко рознесли главу РФ і поставили умову щодо санкційВідео

15:24

"Це рімейк Курської дуги": Гіркіна вже трясе від ганьби армії РФ на ДонбасіВідео

15:20

Неймовірно смачно: рецепт пирога на швидку руку, який захопить будь-когоВідео

14:57

Україна ніколи не визнає "автономію" Донбасу і Крим частиною РФ - ЗеленськийВідео

14:46

Прикмети на 14 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:30

Зеленський назвав головну умову перемоги у війні проти РосіїВідео

14:21

На місто з півмільйонним населенням - 23 новобранці: росіяни відмовляються воювати в Україні

14:03

Жадібні російські генерали на Херсонщині влаштовують криваві розбіркиВідео

13:59

"Звір з Алеппо": журналісти CNN назвали ім'я генерала РФ, який знищував ХарківВідео

Реклама
13:59

"Вітя, впади з танка": військовий РФ заявив дружині про втрати, вона радить "косити" від війни - ГУРВідео

13:27

Як посадити помідори унікальним німецьким способом: урожай буде небувалимВідео

13:25

"Йому треба думати про збереження РФ": Зеленський жорстко припечатав Путіна через війну в УкраїніВідео

13:14

Юродивий Медвєдєв, або Чому Росія не посміє нанести ядерний ударПогляд

13:00

Гороскоп на завтра, 14 травня 2022: Левам – обман, Дівам – скандали, Стрільцям - гроші

12:55

Жителі Білорусі "врятували Київ": українці обурилися після скандальних слів ТихановськоїВідео

12:46

Фінал Євробачення-2022: стало відомо, під яким номером заспіває Kalush Orchestra

12:37

Євробачення-2022: улюбленець європейців Данилко озвучив два сценарії для Kalush OrchestraВідео

12:26

Річард Гір продасть свою машину, щоб допомогти українцям

12:23

РФ перетворює Зміїний на неприступну фортецю: з'явилися фото з підбитим катером СернаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти