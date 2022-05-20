Як виглядає лідер Kalush Orchestra без рожевої панамки - рідкісні знімки Олега Псюка

Олег Псюк - лідер Kalush Orchestra без панамки / instagram.com/kalush.official

Рожева панамка спершу стала візитною карткою Олега Псюка - українського репера, який виступав під псевдонімом Псючий син. Потім в його життя прийшов проєкт Kalush, а згодом і Kalush Orchestra - гурт, який приніс перемогу Україні на Євробаченні-2022. Багато змін, але панамка залишається на місці.

Артист сам зізнався - придбання цього чудового аксесуара, який увійшов в моду у всьому цивілізованому світі після тріумфу групи на міжнародному пісенному конкурсі, стало чистою випадковістю: свою першу панамку він купив в секонд-хенді для зйомок кліпу, і не підозрював, що з часом вона стане культовою.

Втім, тепер складно уявити Олега Псюка без яскраво-рожевої панамки, натягнутої на очі. Складно, але цілком можливо, адже на початку кар'єри він виступав без неї.

Так на відеозаписі одного з реп-баттлів, в якому брав участь артист, можна побачити Псюка а-ля натюрель з їжачком густого каштанового волосся.

Здається, саме родзинки, яскравого акценту на зовнішності не вистачало музиканту для всесвітньої популярності.

Олег Псюк-лідер Kalush Orchestra без панамки / Скріншот

Також без панамки "зловили" лідера Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 - після оголошення переможців конкурсу гурт вирушив готуватися до виконання тріумфального номера. Для цього Псюку було необхідно встановити спеціальний навушник. Артист зняв панамку і глядачі могли долі секунди спостерігати його без головного убору.

Олег Псюк-лідер Kalush Orchestra без панамки / скріншот

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Раніше лідер Kalush Orchestra Олег Псюк і його дівчина Олександра Білоброва потрапили на перші шпальти британських газет у момент поцілунку.

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