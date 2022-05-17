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Новий тренд сезону: звідки з'явилася рожева панама Kalush Orchestra і скільки зараз коштує

17 травня 2022, 20:35

Творець групи Kalush Олег Псюк носить свою рожеву панамку дуже давно.

Євробачення 2022
Панама Kalush Orchestra / eurovision.ua

Переможець Євробачення 2022 гурт Kalush Orchestra став знаменитим на весь світ не тільки з піснею Стефанія. У світі моди настав новий тренд - рожева панама, яку носить лідер гурту Олег Псюк.

Як виявилося, творець гурту Kalush Олег Псюк носить свою рожеву панамку дуже давно.

Найперша панамка з'явилася перед зйомкою кліпу Не маринуй. Музикант зізнався, що купив її в секонд-хенді. Панама чудово доповнила образ Псюка і дуже йому сподобалася, тому він вирішив її залишити.

Візитною карткою гурту Kalush Orchestra музиканти не планували робити рожеву панаму, але фанати самі сказали своє слово.

"Я завжди ходжу в панамі. У мене є дві такі панами: одну випадково купив на секонді для зйомок кліпу. Після того став носити постійно, вона стала невід'ємним атрибутом мого образу. Друга панама нова. В Україні купити її не міг, але якось в Instagram Stories побачив дівчину в "моїй" панамі і написав їй. Тиждень вмовляв дівчину, щоб купити у неї панаму", - розповів Псюк в одному з інтерв'ю.

Для виступу на Євробачення 2022 у Олега Псюка була інша панамка – в'язана і без логотипів.

Євробачення 2022
Євробачення 2022 / instagram.com/eurovision.ua

Де можна купити рожеву панамку

Зараз рожева панамка стала головним трендом сезону. Мас-маркет швидко зорієнтувався і рожеві панами почали надходити в продаж, пише РБК-Україна.

Найдешевша панама, яку вдалося відшукати, це Famo за 289 гривень. Найдорожча - за 1100 гривень.

Вибрати в магазинах можна рожеві панами з будь-якого матеріалу, з логотипами і без.

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Україна виграла Євробачення

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Відзначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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