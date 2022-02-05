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Як виглядає єдиний онук Таїсії Повалій - 2-річний Дем'ян

5 лютого 2022, 04:07

Син співачки Денис показав неабиякі таланти малюка.

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Син Таїсії Повалій Денис показав дворічного онука співачки - Дем'яна / instagram.com/denis.povaliy

Єдиний син Народної артистки України, співачки Таїсії Повалій, Денис Повалій показав рідкісне фото свого сина.

У 2015 році Денис одружився на Світлані Вихровій. Сімейна пара не часто показує на публіку моменти свого життя. Однак, час від часу Денис розповідає про важливі події.

Наприклад до оголошення про вагітність Лани він виклав зворушливий пост про сумніви і страхи перед майбутнім батьківством.

Далі слідувала кумедна історія про те, як вибирали ім'я для майбутнього спадкоємця. У процесі були задіяні родичі з обох сторін. Майбутні батьки намагалися вибрати те ім'я, яке не буде викликати у них абсолютно ніяких асоціацій з наявними знайомими.

Отже, 22 лютого 2019 року на світ з'явився Дем'ян Повалій. Дуже вже сподобався Денису головний герой книги Германа Гессе Деміан, історію якого молодий батько дочитував вже в пологовому будинку.

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Дем'ян Повалій - єдиний онук Таїсії Повалій / instagram.com/denis.povaliy

З Таїсії Повалій вийшла дуже зворушлива та уважна бабуся. Незабаром після народження онука вона розповіла про момент, коли вперше побачила його. За її словами для неї це був момент граничної ясності - вона не має право бути слабкою, якщо цей маленький чоловічок зміг пройти такий складний шлях.

Також в інтерв'ю вона розповіла - дворічний Дем'ян дуже схожий на свою імениту бабусю: "Онук - це моє продовження. Він схожий на мене в музичному плані. Коли ми приїжджаємо додому, і Дьомушка знає про це, він вранці виходить зі своєї кімнати, йде снідати і на весь будинок співає пісню По малинку в сад підемо. До речі, це перша пісня, яку я співала в дитячому садку".

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Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов зворушливо привітали один одного з річницею.

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