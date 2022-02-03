Катя Осадча та Юрій Горбунов зворушливо привітали один одного з річницею: "Далі ще більше!"

Ведучі відзначають першу круглу дату в їхньому шлюбі.
Зіркові телеведучі і найзразковіша сімейна пара українського шоу-бізнесу Катя Осадча та Юрій Горбунов сьогодні відзначають дерев'яне весілля.
Подружжя святкує п'яту річницю їх офіційного шлюбу. У соціальних мережах вони зворушливо привітали один одного з цим сімейним і дуже особистим для кожної пари святом.
"Сьогодні наш спільний маленький ювілей - п’ять років нашому шлюбу. Дякую, що ти в мене є, за п’ять років ми багато встигли :) дякую за твою любов, за те, що нам ніколи не сумно разом і за усі наші пригоди, далі ще більше!а все решта скажу особисто ❤️" - залишила ніжне послання для Горбунова Катя Осадча.
Її зірковий чоловік не залишився в боргу - шоумен поділився ніжними домашніми фото з Осадчою, і знову, як вперше, зізнався їй у коханні: "Нашому офіційному шлюбу - 5 років!! Неймовірно!! Як один день!! Дякую тобі кохана за наших діток,за наші будні і вихідні!!! Дякую за те що ти в мене є!! Я тебе люблю!!!❤️"
Зіркову пару привітали з їх п'ятою річницею Ольга Сумська, Лілія Пустовіт, Олександр Педан, Андрій Доманський, а також ціла армія шанувальників, які із завмиранням серця щодня спостерігають за сімейною ідилією Горбунова та Осадчої.
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Раніше Святослав Вакарчук вперше розповів про новонародженого сина і кризі середнього віку.
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