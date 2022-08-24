Як зараз виглядає прикута до ліжка хворобою Альцгеймера "Міледі" Маргарита Терехова

Як зараз виглядає Маргарита Терехова / imdb.com

Радянська і російська акторка Маргарита Терехова заслужила всесоюзну любов і популярність завдяки музичним костюмованим фільмам (Собака на сіні, Благочестива Марта, Д'артаньян і три мушкетери), світову популярність - головною роллю в кінодрамі Андрія Тарковського Дзеркало.

Терехова ще багато чого могла б зробити для кінематографа, проте в середині двохтисячних їй була діагностована хвороба Альцгеймера, яка прогресувала з неймовірною швидкістю. Зараз акторка абсолютно безпорадна - не може самостійно пересуватися і нікого не впізнає.

Останні інтерв'ю вона дала в 2009 році Дмитру Гордону, і в 2011 році шоу Знову здрастуйте. У 2012-тому Терехова востаннє з'явилася на публіці: з уже очевидними ознаками недуги вона брала участь в одному з московських кінофестивалів, де особлива увага приділялася її ювілею - 70 років.

Через десятиліття її донька, також акторка, Анна Терехова, опублікувала на своїй сторінці в Instagram рідкісне фото хворої матері. Таким чином вона вирішила привернути увагу до кінофестивалю, організованого на честь 80-го Дня народження Маргарити Борисівни.

У зморшках і злегка шаленому погляді ледь впізнається та сама Терехова, по якій зітхали тисячі чоловіків, і на яку хотіли бути схожі тисячі жінок. Тільки посмішка - пустотлива, іронічна, але в той же час загадкова, залишилася незмінною.

Як зараз виглядає Маргарита Терехова / instagram.com/grace_terekhovanna_tais

Раніше 64-річний іспанський актор Антоніо Бандерас показав на пляжі свою коханку. Дівчина вдвічі молодша за нього, і вже підписується прізвищем артиста.

Також 93 - річна вдова Шона Коннері, Французька художниця Мішелін, без збентеження демонструє тіло в бікіні - вона відпочивала на яхті на Багамських островах.

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