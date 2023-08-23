"Як можна було так запустити": дружина Мірошниченка розповіла про ракову пухлину

Інна Мірошниченко зізналася, як недуга змінила її погляд на сім'ю і появу дітей.

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Інна Мірошниченко розповіла, як у неї знайшли онкологію / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Дружина українського ведучого Тімура Мірошниченка, юрист Інна Мірошниченко відверто розкриває у своєму блозі всі аспекти життя. Цього разу її пост в Instagram торкнувся жіночого здоров'я.

Мірошниченко повідомила, що у неї виявили ракову пухлину. Це сталося, коли їй було 20 років - на огляді у недобросовісного гінеколога їй без аналізів поставили страшний діагноз.

"Колись в моїх 20 років на плановому (і першому в дорослому житті) огляді у гінеколога лікарка в районній поліклініці сказала: "Як можна було так себе запустити??? У Вас вже ракова пухлина!". Це зараз я розумію, що так діагнози не ставляться. А тоді в мої 20 цього було достатньо для травми і роздумів на тему "я помру чи просто не зможу мати дітей?" - згадує Інна.

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Вона розповіла, що новоутворення було доброякісним і його без проблем видалили. Проте помилковий діагноз привів її до складного внутрішнього конфлікту: зараз Мірошниченко - мама трьох дітей, але тоді вона всерйоз замислювалася над тим, щоб стати чайлдфрі. До того ж лікарі заявляли, що її шанси завагітніти, виносити і народити дитину невеликі.

Коли Інна зустріла Тімура, вона зрозуміла, що хоче стати мамою. Біологічні або усиновлені діти - для неї це значення не мало. Свою історію Мірошниченко розповіла, щоб у суспільстві тема усиновлення стала менш стигматизованою.

"Але всі ці розмови, висновки і процеси паралельно допускали в моїй голові одну важливу думку: "Якщо я не можу народити, це не означає, що я не можу стати мамою". Потім я зрозуміла, що хотіла б, аби в родині були і народжені і усиновлені діти. Показати людям, що усиновлення - це не для бездітних! Це для відкритих серцем! І зараз я вдячна всім тим лікарям і псевдодіагнозам. Бо вони роками укріплювати мою думку про усиновлення", - зазначає Інна Мірошниченко.

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