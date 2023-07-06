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Кацуріна вперше порушила мовчання після чуток про розставання з Дантесом

Анна Підгорна
6 липня 2023, 12:56 оновлено 6 липня, 12:56
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Закоханим приписували розставання, після чого Даша Кацуріна показала трохи "залатунків" її відносин з артистом.
Даша Кацуріна, Володимир Дантес
Даша Кацуріна і Володимир Дантес безумовно все ще разом / колаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_katsurina, instagram.com/vladimirdantes

Близько року українська бізнесвумен і дизайнер Даша Кацуріна і музикант та комік Володимир Дантес будують романтичні стосунки. Шанувальникам імпонує, як закохані ставляться один до одного в ті рідкісні моменти, коли вони готові ділитися своїм щастям публічно.

Тому чутки про їх розставання, які почали стрімко поширюватися в кінці минулого місяця, багатьох сильно засмутили - Дантес зустрічав День народження в Києві на самоті, а Кацуріна навіть не привітала його в соцмережах.

Проте, розрив селебрітіс, схоже, і правда просто вигадка надто стурбованих фанатів - на своїй сторінці в Instagram Даша показала, як мило щебече з Володимиром по відеозв'язку.

відео дня

Пара приймає особливості відносин на відстані під час війни (Дантес в Україні, а Даша з дітьми - в Польщі), і шукає будь-які способи підтримувати зв'язок. Тож не дивно, що далеко не всі важливі дати їм вдається зустріти та провести разом.

Даша Кацуріна, Володимир Дантес
Даша Кацуріна і Володимир Дантес безумовно все ще разом / instagram.com/dasha_katsurina

Раніше український шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко розповів, чому все ще неодружений у 36 років, а також розповів, що в романтичних стосунках викликає у нього депресію.

Також стало відомо, що вдруге мамою стала українська співачка Ната Жижченко (ONUKA) - артистка приховувала вагітність, тому поява дитини стала для шанувальників справжнім сюрпризом.

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шоу-бізнес Володимир Дантес новини шоу бізнесу Даша Кацуріна
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