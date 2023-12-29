Кабаєва притулилася до чужого чоловіка: фото потрапило в мережу

Путін занадто зайнятий знищенням України, щоб стежити за своєю коханкою.

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Володимир Путін зайнятий обстрілами України / Колаж: Главред, фото: скріншот

Відома російська спортсменка Аліна Кабаєва, яку вважають коханкою президента диктатора РФ Володимира Путіна, потрапила в об'єктиви фотокамер з чоловіком.

На фото, яке опублікували ряд пропагандистських ЗМІ, коханка Путіна обіймається з російським коментатором Дмитром Губернієвим, який брав участь в озвучці телеверсії міжнародного турніру з художньої гімнастики "Небесна Грація".

Після зустрічі Губернієв зробив новорічне фото з Кабаєвою. На знімку гімнастка стоїть в обнімку з коментатором поруч з новорічною ялинкою.

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Кабаєва ніжно притулилася до чоловіка / Фото соцмережі

"Прокоментували художню гімнастику", - підписав фото коментатор.

Відносини Путіна і Кабаєвої

Чутки про роман Путіна і Кабаєвої ходять вже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.

За даними ЗМІ, У Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок колишня гімнастка народила в Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італійськомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, в тому числі Corriere del Ticino, писали про народження дівчинки, а нещодавно видалений аккаунт в Twіtter на ім'я Аліни Кабаєвої (можливо справжній, а можливо і фейковий) повідомив про народження хлопчика. За іншими повідомленнями, Кабаєва народила близнюків.

Газета Blick писала, що Путін міг супроводжувати Кабаєву і, можливо, залишався з нею в клініці. У будь-якому випадку Кремль заперечував, що Путін є батьком одного або декількох дітей Кабаєвої.

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