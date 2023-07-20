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У коханки Путіна Аліни Кабаєвої трапилася істерика через заборону прапора Росії

Марія Тупік
20 липня 2023, 15:27 оновлено 20 липня, 15:48
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Аліна Кабаєва влаштувала скандал через відмову російським гімнасткам виступати під прапором РФ.
Аліна Кабаєва
Аліна Кабаєва в істериці через нейтральний статус росіян / Колаж Главред, фото скрін з відео Матч ТВ, pixabay

Відома російська спортсменка Аліна Кабаєва, яку вважають коханкою президента диктатора РФ Володимира Путіна в сказі через прапор країни-агресора.

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики зажадала змінити рішення Міжнародної федерації (FIG) про допуск російських спортсменів на свої змагання під нейтральним прапором.

За словами Кабаєвої, обмеження на використання національної символіки країни-агресорки - це політизація спорту.

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Олімпійська чемпіона 2004 року вважає, що для заборони прапора і гімну Росії немає ніяких підстав, а саме рішення FIG недостатнім для відновлення повних прав атлетів з терористичної держави.

"Ми вітаємо рішення FIG про допуск російських спортсменів до змагань. Однак цього недостатньо. Російські спортсмени повинні мати право виступати під своїм прапором. Монополія окремих країн на міжнародні спортивні організації неприпустима. Втручання політики у спорт руйнує його. Паралельно потрібно створювати міжнародну спортивну систему, яка була б вільна від політики", - вважає Кабаєва, передає прес-служба академії "Небесна Грація".

Варто відзначити, що росіяни не зовсім зрозуміли обурення Кабаєвої і порадили звернутися до Путіна.

Кабаєва скандал
Аліна Кабаєва спорт
Кабаєва
Кабаєва спорт
Росія спорт

Російських і білоруських гімнасток повернули на змагання

19 липня виконком FIG прийняв рішення дозволити змагатися атлетам з РФ в нейтральному статусі. Міжнародна Федерація спортивної гімнгастики (FIG) допустила росіян до міжнародних змагань з 1 січня 2024 року.

Однією з умов участі є відсутність будь-якого зв'язку з національними федераціями або національними олімпійськими комітетами РФ або РБ.

"Допуск спортсменів буде супроводжуватися низкою заходів, описаних в спеціальних правилах, спрямованих на забезпечення суворого дотримання вимог нейтральності. Ці супутні документи, будуть опубліковані в найближчі тижні", - йдеться на сайті FIG.

Допуск РФ до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет виступив з новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якому зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети повинні відповідати певним критеріям, в тому числі не підтримувати війну в Україні.

13 липня Міжнародний олімпійський комітет заявив, що не надішле Росії та Білорусі запрошення на Олімпійські ігри 2024 року.

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