Відомій українській телеведучій стало погано на знімальному майданчику під час ефіру

Марія Мельник не на жарт налякала Анатолія Анатоліча.
Ведучій ранкового шоу на каналі Україна Ранок з Україною Марії Мельник знадобилася екстрена медична допомога прямо під час ефіру.
Їй стало погано на знімальному майданчику. Її колега по кадру Анатолій Анатоліч дуже злякався, коли Мельник раптово стала бліда, як крейда.
Ведучій в терміновому порядку викликали швидку допомогу. Медики поставили їй крапельницю, після якої їй стало набагато легше.
Про хороше самопочуття Мельник також подбали і її колеги - Віталій Школьний підтримував ведучу, поки та приходила до тями, словесно, Сергій Єременко напоїв гарячим чаєм, а Анаталоій Анатоліч зробив масаж стоп.
Причиною свого нездужання Марія Мельник вважає салат з морепродуктів, який вона з'їла напередодні.
читайте такожАнатолій Анатоліч жорстко пройшовся по концерту російського КВК
Раніше раптово захворіла співачка Оля Полякова - напередодні Нового року артистка відчула сильне нездужання, і скасувала святкові корпоративи.
Інші цікаві новини:
- 41-річна внучка Григорія Чапкіса засвітила ідеальне тіло в крихітному бікіні
- Ведуча 1 + 1 Соломія Вітвіцька показала рідкісні кадри з красенем-братом
- Голий Сергій Бабкін скупався в снігу
- Артур Логай розкрив подробиці зйомок комедійного серіалу від Студії Квартал 95 будинок Бобринських
- Партнерка Melovin по танцях з зірками Ліза Русина показала пірсинг сосків