Відомій українській телеведучій стало погано на знімальному майданчику під час ефіру

Марія Мельник різко відчула нездужання під час прямого ефіру / instagram.com/mariia_melnik

Ведучій ранкового шоу на каналі Україна Ранок з Україною Марії Мельник знадобилася екстрена медична допомога прямо під час ефіру.

Їй стало погано на знімальному майданчику. Її колега по кадру Анатолій Анатоліч дуже злякався, коли Мельник раптово стала бліда, як крейда.

Ведучій в терміновому порядку викликали швидку допомогу. Медики поставили їй крапельницю, після якої їй стало набагато легше.

Про хороше самопочуття Мельник також подбали і її колеги - Віталій Школьний підтримував ведучу, поки та приходила до тями, словесно, Сергій Єременко напоїв гарячим чаєм, а Анаталоій Анатоліч зробив масаж стоп.

Причиною свого нездужання Марія Мельник вважає салат з морепродуктів, який вона з'їла напередодні.

Реклама

Колеги допомагають Марії Мельник прийти до тями / instagram.com/ranok_ua

читайте такожАнатолій Анатоліч жорстко пройшовся по концерту російського КВК

Раніше раптово захворіла співачка Оля Полякова - напередодні Нового року артистка відчула сильне нездужання, і скасувала святкові корпоративи.

Інші цікаві новини: