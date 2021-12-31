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Оля Полякова екстрено скасувала новорічний корпоратив через хворобу

31 грудня 2021, 15:53

Співачка знесилена, вона злягла вранці 31 грудня з тяжкою перевтомою.

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Артистка ще вчора скаржилася на погане самопочуття / instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова прокинулася вранці 31 грудня хворою. Напередодні Нового року зірці довелося скасувати корпоратив через погане самопочуття.

Про це співачка повідомила в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Артистка зняла себе в ліжку, без макіяжу і з розпатланим волоссям: "Всім привіт, дорогі мої! Я захворіла і не їду на новорічний корпоратив. Знаєте, коли ви знущаєтеся над своїм організмом, організм вам в якийсь момент говорить: "А, ти не можеш зупинитися? Так я тебе зупиню!" Так сталося зі мною. Бережіть себе, не хворійте, жалійте себе, інакше можна отримати в новорічну ніч ось такий ось неприємний сюрприз. Побажайте мені одужання. Люблю всіх! З наступаючим!"

Вчора перед концертом Поляковій в гримерці робили крапельницю, сьогодні вона відчула себе настільки погано, що не змогла встати з ліжка.

Причиною того, що її здоров'я похитнулося, Полякова вважає перевтому через напружений робочий графік в останні тижні перед Новим роком.

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Оля Полякова захворіла на Новий Рік / instagram.com/polyakovamusic

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