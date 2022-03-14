Істерика, сльози та скарги на владу: як у Росії прийняли блокування Instagram

Росіяни закотили істерику після блокування Instagram / скріншот з відео

У Росії заблокували Instagram нібито тому, що в соцмережі поширювалися заклики до вчинення насильства проти громадян РФ.

Таке рішення влади більшість блогерів сприйняли негативно-у своїх останніх постах вони почали плакати, істерити і скаржитися.

Добірку реакцій на вердикт "Роскомнадзора" опублікував виконавець і продюсер Потап на своїй сторінці в Instagram.

"Я б хотів уточнити, це ж Ви самі закриваєтеся від усього світу! Ви! Самі! Не подобатися ? Міняйте!!! А тільки поплакатися можете на камеру", - написав артист у підписі до відео.

Нагадаємо, раніше компанія Meta, яка володіє Facebook та Instagram, тимчасово дозволила використати у своїх соцмережах заклики до насильства проти російських військових та смерті Путіна.

У відповідь на це Генпрокуратура Росії після обіду в п'ятницю, 11 березня, попросила обмежити доступ до Instagram в РФ. Крім цього, прокуратура країни-агресора звернулася до суду з вимогою, щоб Meta визнали екстремістською організацією.

Також раніше Facebook ввів санкції проти російських пропагандистів, у відповідь Росія заблокувала соцмережу. Генпрокуратура РФ за погодженням з МЗС РФ визнала соціальну мережу Facebook "причетною до порушення прав і свобод громадян Російської Федерації".

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