Позов на 10 млн доларів: росіяни вирішили знищити Івлєєву за "голу" вечірку

Виручені кошти росіяни пропонують направити на вбивства українців.

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Івлєєва нарвалася на цунамі хейта / Колаж Главред, фото Instagram / agent_girl

Російський актор і кінопродюсер Олександр Іншаков має намір зробити все, щоб покарати блогершу Настю Івлєєву за її скандальну "голу" вечірку за "всією суворістю закону".

Як повідомляє пропагандистський ресурс Стархіт, зокрема, йдеться про колективний судовий позов на мільярд рублів (майже 11 млн доларів США). За словами Іншакова, дані кошти можна було б направити на підтримку російських окупантів, які перебувають в Україні.

Відповідний позов вже надійшов до Хамовницького суду столиці, і у Івлєєвої можуть заарештувати майно. "Позивачі вважають, що гола вечірка завдала їм моральної шкоди", — зазначило джерело.

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До слова, зірки, які були присутні на вечірці, в тому числі Кіркоров, Собчак, Білан та інші, масово стали записувати "вибачливі" відео ролики, побоюючись скасування концертів та інших санкцій від російської влади.

Раніше російська блогерка Анастасія Івлєєва скликала вечірку, на яку покликала старих російських зірок і інфлюенсерів. І все б нічого, ось тільки дрес-код вечірки звучав, як "майже голий". Російські зірки, в числі яких була зрадниця Лоліта, скандальний Філіп Кіркоров, "ліберальна" журналістка Ксенія Собчак та інші. До слова, всі вони прийшли одягнені по дрес-коду, що виглядало шкода, страшно і безглуздо.

Нещодавно також боягузливий Кіркоров став виправдовуватися за свою участь у вечірці Івлєєвої. Зокрема, він заявив, що він патріот своєї країни і палко любить її. Які артисти, Така і країна.

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