'Ім'я дуже символічне': Сашо Бо розкрила, як назвуть майбутню донечку

Відома блогерка поділилася, що неабияк хвилюється перед першою зустріччю з донечкою.

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Саша Бо розкрила ім'я майбутньої дитини / колаж: Главред, фото: instagram/sashaabo

Українська блогерка-мільйонниця із Івано-Франківська Саша Бо поділилась зі своїми підписниками, яке ім'я обрала для майбутньої донечки.

Зараз Олександра перебуває на останньому місяці вагітності та скоро народжуватиме. Вона зі своїм чоловіком Платоном Тарнавським вже обрали донечці ім'я. Блогерка розповіла, що у неї із чоловіком були різні варіанти, як назвати майбутню доньку. Ім'я обрав саме Платон.

"Ім'я для донечки ми обрали давно. У кожного з нас був свій єдиний варіант імені, вони були абсолютно різними. Останнє слово було за Платоном, цього разу. Я довго не вагалась, бо ім'я чудове і дуже символічне", - поділилася блогерка у своєму Instagram. відео дня

Саша Бо зізналась, що вони назвуть дівчинку Вірою. Також блогерка поділилася, що неабияк хвилюється перед першою зустріччю з донечкою.

"Віра! Хвилююсь перед нашою першою зустріччю", - зізналась блогерка.

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