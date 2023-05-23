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Скандальна блогерка Саша Бо оголосила про третю вагітність

Анна Підгорна
23 травня 2023, 19:19 оновлено 23 травня, 19:20
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Всупереч власній думці про безвідповідальність народження дитини під час війни, Саша Бо планує подарувати малюка новому чоловікові.
Саша Бо з родиною
Саша Бо з другим чоловіком Платоном і синами Євгеном і Данилом / колаж: Главред, фото: instagram.com/sashaabo

Українська блогерка Саша Бо заявила, що більше не може приховувати важливу новину - інфлюенсер очікує на третю дитину. Для людини, чиє життя у аудиторії, як на долоні, маскувати делікатне положення - складне завдання.

На своїй сторінці в Instagram Бо опублікувала ролик, на якому стоїть в чорному комбінезоні обличчям до камери. Коли вона повернулася у профіль, стало помітно, що її животик округлився. Блогерка отримала масу привітань з вагітністю від шанувальників і колег.

Для Саші Бо та її другого чоловіка, лікаря-стоматолога Платона Тарнавського, це буде перша спільна дитина. Пара почала стосунки на початку 2022 року, а у вересні - офіційно одружилася.

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У блогерки є ще двоє дітей від попереднього шлюбу з Ігорем Пустовітом - Данило та Євген. З батьком хлопчиків Бо зі скандалом розлучилася в грудні 2021 року, але розділяє над ними опіку.

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Також продюсер популярних українських шоу "Голос країни" і "Танці з зірками" Володимир Завадюк після камінг-ауту розповів, чим займається і в якій індустрії працює його обранець.

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