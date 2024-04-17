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Грає в опосума: Трамп комічно боровся зі сном під час судового засідання

Олена Кюпелі
17 квітня 2024, 22:59
Один інсайдер припустив, що все це вистава, покликана показати, наскільки мало стурбований ситуацією Трамп
Трамп, Білий дім
Трамп заснув на засіданні суду / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Білий дім

Колишній президент США Дональд Трамп потрапив у комічну ситуацію.

За інформацією Page Six, 77-річний Трамп, схоже, засинав на судовому засіданні під час вибору присяжних у його кримінальній справі в Манхеттенському суді. Справа стосується звинувачень, пов'язаних із виплатою грошей Стормі Деніелс за приховування інформації.

І хоча репортери в залі, схоже, були шоковані тим, що хтось міг задрімати під час їхніх дуже серйозних судових розглядів, прихильники в таборі Трампа підтримують свою сплячу людину.

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Один інсайдер припустив, що все це спектакль, покликаний показати, наскільки мало стурбований ситуацією Трамп. Його прихильники припустили, що Трамп просто "грає в опосума".

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на пост глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

"Він думає, що це нісенітниця, що це нудно і воно не варте його часу", - сказав інсайдер. "Це виверт. Усе, що він робить, розраховано. Він ніколи не засинав. Це не те, що він робить. Він ходить на кілька зустрічей на день", - наполягало джерело, стверджуючи, що це все драматичне шоу.

Фото Трампа, який куняє, можна подивитися тут

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Нагадаємо, раніше головна пропагандистка країни-терориста Росії, яка почала криваве вторгнення в Україну, Маргарита Симоньян "злила" уродженку Києва зрадницю Любов Успенську.

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