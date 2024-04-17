Грає в опосума: Трамп комічно боровся зі сном під час судового засідання

Один інсайдер припустив, що все це вистава, покликана показати, наскільки мало стурбований ситуацією Трамп

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Трамп заснув на засіданні суду / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Білий дім

Колишній президент США Дональд Трамп потрапив у комічну ситуацію.

За інформацією Page Six, 77-річний Трамп, схоже, засинав на судовому засіданні під час вибору присяжних у його кримінальній справі в Манхеттенському суді. Справа стосується звинувачень, пов'язаних із виплатою грошей Стормі Деніелс за приховування інформації.

І хоча репортери в залі, схоже, були шоковані тим, що хтось міг задрімати під час їхніх дуже серйозних судових розглядів, прихильники в таборі Трампа підтримують свою сплячу людину.

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Один інсайдер припустив, що все це спектакль, покликаний показати, наскільки мало стурбований ситуацією Трамп. Його прихильники припустили, що Трамп просто "грає в опосума".

"Він думає, що це нісенітниця, що це нудно і воно не варте його часу", - сказав інсайдер. "Це виверт. Усе, що він робить, розраховано. Він ніколи не засинав. Це не те, що він робить. Він ходить на кілька зустрічей на день", - наполягало джерело, стверджуючи, що це все драматичне шоу.

Фото Трампа, який куняє, можна подивитися тут

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