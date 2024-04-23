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"Гра з духом гнильці": Галкін публічно вилаяв Пугачову

Олена Кюпелі
23 квітня 2024, 07:49оновлено 23 квітня, 09:55
У терористичній Росії не можуть, як і раніше, змиритися з позицією Алли Пугачової.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Російські пропагандисти не можуть залишити Пугачову в спокої / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Російський актор Борис Галкін, який разом з рештою зомбованих росіян продовжує підтримувати вбивство мирних українців, видав чергову маячню щодо Алли Пугачової.

За словами Галкіна, якого цитує пропагандистське видання АіФ, Пугачова веде "дуже погану гру", виступаючи проти нападу на мирну країну.

"Гра з духом гнильці, людської старезності, вичерпності людських ресурсів - коли хоч що-небудь, але ще взяти і видати. Гра на крові, насправді, без співчуття, без глибини розуміння всього того, що відбувається у світі, без єдиного руху душі, яку все-таки треба відчувати, берегти", - марить окупант.

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Хто така Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

Також Галкін традиційно процитував кремлівську методичку, зазначивши, що Алла Пугачова "відпрацьовує західний русофобський порядок денний". "Погано говорити про Росію їй треба обов'язково, тому що це відзначить її оточення і люди нові, які її там шанують і поважають, вони за це поставлять їй знак оклику - ох, як хвацько сказано! Мовляв, ніхто так не говорив, тільки вона сказала", - додає путініст.

Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі

Раніше ми писали, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Дочка Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.

Також ми писали, що гуморист Максим Галкін, який відразу виступив проти війни в Україні, зачарував шанувальників милим архівним фото з дружиною Аллою Пугачовою. Чорно-білий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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