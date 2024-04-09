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Зберігав запаси і таємно вживав: розкрилася правда про легендарного Паваротті

Олена Кюпелі
9 квітня 2024, 11:45
Легендарний тенор ховав пасту і потайки їв її, незважаючи на прописану дієту.
Лучано Паваротті ховав пасту і їв її в перервах між концертами
Лучано Паваротті ховав пасту і їв її в перервах між концертами / / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Pixabay

Знаменитий італійський тенор Лучано Паваротті ховав закуски скрізь, де тільки можна, щоб підтримувати себе під час виступів.

Як пише Page Six, шпигуни розповідають, що під час екскурсії музеєм Метрополітен його легендарний директор Пітер Гелб сказав гостям: "Паваротті, у якого був ненаситний апетит, часто мав схованки зі своєю улюбленою пастою за лаштунками, щоб можна було перекусити між аріями".

Метрополітен був улюбленим місцем маестро, який помер 2007 року.

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Він здобув популярність у США після виконання 1972 року "La Fille Du Régiment" у знаменитій залі Лінкольн-центру, яке, як повідомляється, "довело натовп до божевілля своїми дев'ятьма легкими високими "до" у фірмовій арії".

Паваротті, який здобув всесвітню популярність як один із "Трьох тенорів" поряд із Пласідо Домінго і Хосе Каррерою, також викликав сенсацію, коли з'явився в першому "Live From The Met" 1977 року, коли виконання "Богеми", як повідомляється, привернуло найбільшу аудиторію за весь час трансляцій опери по ТБ.

Відомо, що 1976 року він сів на дієту за допомогою медичного персоналу Модени, який дозволив йому споживати 1800 калорій на день.

"Одна шоста частина того, що я їв", - сказав він Times. "Але ж я можу мати все... Просто всього тепер має бути мало" - йому дозволили навіть 60 грамів макаронів. Цікаво, чи знали його лікарі про його закулісні резерви?

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Нагадаємо, раніше артист Джекі Чан здивував своїх фанів сивим волоссям і помітними ознаками старіння на фотографіях, які швидко поширилися в соціальних мережах.

Раніше український боксер В'ячеслав Узєлков розповів, що його проблеми зі здоров'ям залишили його рідних дітей абсолютно байдужими. "Як ви вважаєте, це нормально? Моя колишня так налаштувала дітей, що їм байдуже на все, що зі мною сталося", - написав обурений Узєлков, і опублікував архівне фото із сином і донькою.

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