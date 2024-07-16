"Холостяк" Терен розкрив подробиці своїх останніх стосунків

Олександр Будько зізнався, скільки був самотнім до початку проєкту.

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Олександр Терен Холостяк - Терен розкрив подробиці особистого життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/holostyakstb, instagram.com/tsvit_terenu

Військовий ветеран, громадський діяч, ведучий і письменник Олександр 'Терен' Будько став головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк-13". Напередодні початку зйомок проєкту, на якому Терен розраховує знайти ідеальну супутницю життя, він розповів про свої попередні стосунки.

Так, в інтерв'ю для BBC News Україна "холостяк" зізнався, що вже близько року один - його останні стосунки закінчилися 2023 року. Судячи з усього, це був бурхливий роман - закохані неодноразово сходилися і розходилися.

Пізніше пара все ж розпалася. Олександр стверджує, що остаточну крапку поставила велика різниця в поглядах і життєвих цінностях.

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"Ми розійшлися через розбіжності у поглядах на життя. Відтоді я сам", - зізнався Терен. Тож не дивно, що на романтичному проєкті однією з найважливіших характеристик ідеальної дівчини він назвав схожість у переконаннях.

Хто такий Олександр "Терен" Будько Олександру Будьку 28 років. І його ім'я добре знають не тільки в Україні, а й у світі. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. А за півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен". Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування та складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій. За даними СТБ, чоловік веде активний спосіб життя, займається розвитком інклюзії в Україні та надає допомогу в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Це одні з цілей діяльності Терена. Призер міжнародних змагань "Ігри Нескорених". Співавтор і ведучий YouTube-проєкту "Відвал ніг або All інклюзив". Автор лінійки лімітованих прикрас "Цвіт Терена" та співавтор дроп футболок "Залізні люди". Він танцював із балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували Канни. Про нього зняли фільм Перший ряд (Front Row), продюсером якого виступила американська зірка Сара Джессіка Паркер.

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