"Колишній" Дорофєвої вдруге одружився: Позитив показав ніжні фото з жінкою

Закоханий Завгородній поділився небанальними весільними кадрами.

https://glavred.net/stars/byvshiy-dorofevoy-zhenilsya-vo-vtoroy-raz-pozitiv-pokazal-nezhnye-foto-s-zhenoy-10580990.html Посилання скопійоване

Позитив одружився - Олексій Завгородній показав фото з дружиною Юлією Сахневич / колаж: Главред, фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Навесні 2022 року в пресі почали з'являтися перші чутки про те, що Олексій 'Позитив' Завгородній завів роман з Юлією Сахневич - танцівницею, хореографом і його партнеркою по шоу "Танці з зірками". Співак це намагався не коментувати, проте зазначав, що справді перебуває у стосунках із жінкою, з якою мріє завести сім'ю і дітей.

Навесні 2024 року Сахневич і Завгородній перестали приховувати свої почуття, а сьогодні в соціальних мережах оголосили про те, що вони стали чоловіком і дружиною. Молодята опублікували фото з романтичної фотосесії.

Пара позувала в затишному вільному вбранні - обіймалася, цілувалася, дуріла. На безіменних пальцях Олексія та Юлії красувалися обручки.

відео дня

"Кохаю", - лаконічно підписали знімки новоспечені чоловік і дружина. У коментарях шанувальники пари радіють, що Сахневич і Завгородній нарешті заявили про своє кохання всьому світу.

Олексій Завгородній раніше був одружений. З 2013 по 2021 рік він перебував у шлюбі з Анною Андрійчук, з якою почав зустрічатися ще в юності.

Позитив одружився - Олексій Завгородній показав фото з дружиною Юлією Сахневич / колаж: Главред, фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Позитив одружився - Олексій Завгородній показав фото з дружиною Юлією Сахневич / колаж: Главред, фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Хто такий Позитив? Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив - український співак і композитор, автор пісень, музичний продюсер і актор. Колишній учасник дуету "Время и Стекло". Співпрацював із Потапом і продюсерським центром MOZGI Entertainment. Брав участь у проєктах "Голос. Діти" (як зірковий тренер разом із Надею Дорофєєвою; 4 сезон) і "Танці з зірками-7".

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Санта Дімопулос розповіла, чому не припинила спілкування з друзями-росіянами під час повномасштабної війни в Україні, яку медіадіва публічно засуджує.

Також ведуча шоу Танці з зірками Іванна Онуфрійчук показала перший сімейний портрет із чоловіком і сином. Малюк, якого назвали Адамом, з'явився на світ наприкінці травня.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред