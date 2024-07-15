"Колишній" Дорофєвої вдруге одружився: Позитив показав ніжні фото з жінкою

Навесні 2022 року в пресі почали з'являтися перші чутки про те, що Олексій 'Позитив' Завгородній завів роман з Юлією Сахневич - танцівницею, хореографом і його партнеркою по шоу "Танці з зірками". Співак це намагався не коментувати, проте зазначав, що справді перебуває у стосунках із жінкою, з якою мріє завести сім'ю і дітей.
Навесні 2024 року Сахневич і Завгородній перестали приховувати свої почуття, а сьогодні в соціальних мережах оголосили про те, що вони стали чоловіком і дружиною. Молодята опублікували фото з романтичної фотосесії.
Пара позувала в затишному вільному вбранні - обіймалася, цілувалася, дуріла. На безіменних пальцях Олексія та Юлії красувалися обручки.
"Кохаю", - лаконічно підписали знімки новоспечені чоловік і дружина. У коментарях шанувальники пари радіють, що Сахневич і Завгородній нарешті заявили про своє кохання всьому світу.
Олексій Завгородній раніше був одружений. З 2013 по 2021 рік він перебував у шлюбі з Анною Андрійчук, з якою почав зустрічатися ще в юності.
Хто такий Позитив?
Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив - український співак і композитор, автор пісень, музичний продюсер і актор. Колишній учасник дуету "Время и Стекло". Співпрацював із Потапом і продюсерським центром MOZGI Entertainment. Брав участь у проєктах "Голос. Діти" (як зірковий тренер разом із Надею Дорофєєвою; 4 сезон) і "Танці з зірками-7".
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Раніше Санта Дімопулос розповіла, чому не припинила спілкування з друзями-росіянами під час повномасштабної війни в Україні, яку медіадіва публічно засуджує.
Також ведуча шоу Танці з зірками Іванна Онуфрійчук показала перший сімейний портрет із чоловіком і сином. Малюк, якого назвали Адамом, з'явився на світ наприкінці травня.
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