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Холостяк DZIDZIO розповів, яку жінку мріє бачити поруч із собою

20 грудня 2021, 18:04

Михайло Хома вчиться прислухатися до своїх бажань і бути щасливим.

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Яку дружину шукає Дзідзьо? / instagram.com/dzidzio

Музикант Михайло DZIDZIO Хома у квітні 2021 оголосив про розлучення зі своєю дружиною Ярославою після 20 років відносин.

38-річний артист прожив близько 7 місяців життям холостяка, і почав замислюватися над тим, яку жінку поруч з собою він все ж мріє бачити.

Про це Дзідзьо розповів у інтерв'ю Даніелю Салему для шоу Зірковий шлях.

Михайло Хома поділився, що чесно не може сказати, що абсолютно щасливий. Але він працює над цим: "Я зраз став помічати дуже багато дрібних, дуже важливих речей, людей, частіше дзвоню мамі, племінникам, почав приділяти увагу собі.... Зараз я звернув увагу на себе, і звертаю увагу, що мені подобається, а не комусь".

На питання Салема, якою ж має бути його майбутня обраниця, Дзідзьо відповів досить просто, але романтично: "Вона має бути мила. От мені достатньо, щоб я любив людину не за щось, і щоб мене любили не за мою популярність, не за мої досягнення. … Є погляд "очі в очі", і впізнав людину. От є таке в житті. "Очі в очі" впізнав, бо ми колись домовились. Має бути мила. Мила серцю моєму.".

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Раніше Дзідзьо поділився спогадами про те, як помер його 37-річний батько.

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