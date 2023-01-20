Холостяк 13: Григорій Решетник натякнув, хто може стати головним героєм наступного сезону

У ролі нового "холостяка" шоумен бачить молодого перспективного спортсмена.

Григорій Решетник підібрав головного героя для нового сезону шоу Холостяк / instagram.com/grisha_reshetnik

Минулого тижня стало відомо, хто переміг у 12 сезоні романтичного реаліті-шоу Холостяк, та завоював серце Алекса Топольського.

Напередодні пост-шоу, на якому розкажуть, як склалася доля холостяка і його обраниці, ведучий проєкту Григорій Решетник вирішив оголосити, кого б він сам хотів бачити головним героєм наступного сезону.

Так шоумен натякнув, що хоче запропонувати роль холостяка в 13 сезоні українському футболістові Михайлу Мудрику, і зазначив, що готовий взяти свого фаворита на проєкт без проб та кастингів.

Відповідну заяву він зробив на сторінці спортсмена в Instagram. Решетник привітав Мудрика з його переходом в лондонський футбольний клуб Челсі. У коментарях хтось звернув увагу Григорія на те, що Михайло зараз неодружений. Шоумен підкреслив, що така кандидатура йому до душі.

Михайло Мудрик - 22-річний український футболіст, який будує блискучу спортивну кар'єру. Зараз він грає на позиції лівого півзахисника в Челсі під номером 15. Пропозицію Григорія Решетника взяти участь у романтичному реаліті-шоу Мудрик поки не прокоментував.

Григорій Решетник підібрав головного героя для нового сезону шоу Холостяк / instagram.com/mmudryk10

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