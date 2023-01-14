Холостяк 12: кого обрав Алекс Топольський

Холостяк довго не міг визначиться з вибором і навіть порівнював дівчат з яхтами.

Топольський і його обраниця. Фото Instagram

Холостяк 12 сезону Алекс Топольський зробив свій вибір. Очевидно, що серце Топольського завоювала учасниця Катерина Лозовицька.

У своїй промові, звертаючись до Каті, Топольський підкреслив її недоступність і зазначив, що дуже чекав від неї того самого кроку, який вона і зробила.

За словами холостяка, з Катею він відчуває ніжність і закоханість. А те, як Катя бачить своє майбутнє відгукнулося Топольському і в його серці прозвучало лише її ім'я.

"Коли я почув, яким ти бачиш наше майбутнє, я відчув справжнє бажання наших відносин. У моєму серці зазвучало ім'я", - сказав він.

Нагадаємо, раніше на своїй сторінці в Instagram, Топольський написав великий пост, де пояснив, як насправді вибирав собі другу половину.

За словами Топольського, до обох дівчат у нього були почуття.

"Одного вечора, прогулюючись містом, я побачив дві яхти, прив'язані до причалу. Одна яхта гойдалася, її носило в різні боки, в ній була якась дикість, жага пригод, і всім своїм виглядом вона давала зрозуміти, що цієї мотузки недостатньо, щоб її утримати. Вона належить океану, в ній панує свобода, бажання життя, пристрасть до пригод, вона належить природі і цій стихії", - пише холостяк, маючи на увазі, швидше за все, Сашу.

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