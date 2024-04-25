Хочу вибачитися: Алсу розплакалася через те, що підставила свою доньку

Співачка висловилася з приводу участі дочки в шоу.

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Алсу висловилася з приводу хейту / Колаж Главред, Скріншот

Російська співачка Алсу принесла публічні вибачення за те, що скористалася своєю популярністю під час участі її дочки Мікели у вокальному шоу Голос.

Як розповіла вона в шоу "Ваша Наташа", вона закликала голосувати за дівчинку свою 2 мільйонну аудиторію, а також інших зірок, з якими вона дружить.

Алсу навіть розплакалася в момент, коли публічно вибачалася перед своєю аудиторією, а також перед своєю дочкою Мікеллою.

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"Це було несправедливо і неправильно з мого боку", - каже вона.

Хто така Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

"Я хочу публічно вибачитися... - сказала вона і ледь не заплакала. - Так, хочу публічно вибачитися перед... Бачиш, емоції... Усе нормально. Просто хочу знайти правильні слова, щоб люди зрозуміли: це не було заплановано, ніхто цього не очікував, не хотів. Треба бути божевільним, щоб хотіти все, те, що було потім. Просто ми всі любимо своїх дітей, хочемо допомогти їм, як можемо... Це було несправедливо, що вже казати. І це було неправильно з мого боку. Тому хочу і перед Мікеллою вибачитися, і перед усіма іншими, сказати, що вже сталося так, як сталося".

Зазначимо, що перемога доньки Алсу викликала багато суперечок, а також спричинила хвилю хейту в бік як дівчинки, так і її матері.

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Нагадаємо, раніше російська співачка Алсу, яка також як і багато зірок мовчить про війну в Україні, вперше засвітила на відео свого сина Рафаеля, якого вона приховує від публіки майже 7 років.

Нагадаємо, раніше дочка Любові Успенської кардинально змінила свою зовнішність. Не обійшлося без втручання пластичних хірургів. Багато хто вважав, що вона хоче бути схожою на Алсу.

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