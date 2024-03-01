Ексчоловік Брітні Спірс прореагував на її конфлікт із Тімберлейком

Колишній чоловік легендарної попспівачки і фітнес-тренер Сем Асгарі вперше прокоментував конфлікт Брітні Спірс і Джастіна Тімберлейка. Про це повідомляє портал People.
Третій чоловік Брітні Спірс, який молодший за артистку на 13 років, заявив, що коли Брітні зустрічалася з Джастіном, йому було всього п'ять років.
"Я був дуже молодим і не стежив за поп-культурою. Адже розважальні новини можуть кардинально відрізнятися від реальності", - розповів фітнес-тренер.
Зокрема, Асгарі зізнався, що не читав мемуарів колишньої дружини, проте завжди готовий підтримувати її.
У своїй книзі "Жінка в мені", яка була опублікована в жовтні 2023 року, Спірс розповіла, як Тімберлейк змусив її зробити аборт. Вона також стверджувала, що музикант зраджував їй, коли пара будувала стосунки на початку 2000-х.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Брітні Спірс у процесі розлучення з чоловіком, актором і фітнес-інструктором Семом Асгарі, через рік після укладення офіційного шлюбу. Причиною нібито стала невірність співачки.
Після розлучення Брітні Спірс пішла у відрив на дивній вечірці з п'ятьма чоловіками - у соціальних мережах з'явилося відео, де їй цілують і облизують ноги, поки вона позує в напівпрозорій сукні.
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