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Ексчоловік Брітні Спірс прореагував на її конфлікт із Тімберлейком

Дмитро Відоменко
1 березня 2024, 23:03
Фітнес-тренер Сем Асгарі зізнався, що готовий завжди підтримувати колишню дружину - легендарну співачку Брітні Спірс.
Брітні Спірс, Сем Асгарі
Брітні Спірс та її колишній чоловік Сем Асгарі / колаж Главред, фото instagram.com/britneyspears, instagram.com/samasghari

Колишній чоловік легендарної попспівачки і фітнес-тренер Сем Асгарі вперше прокоментував конфлікт Брітні Спірс і Джастіна Тімберлейка. Про це повідомляє портал People.

Третій чоловік Брітні Спірс, який молодший за артистку на 13 років, заявив, що коли Брітні зустрічалася з Джастіном, йому було всього п'ять років.

"Я був дуже молодим і не стежив за поп-культурою. Адже розважальні новини можуть кардинально відрізнятися від реальності", - розповів фітнес-тренер.

відео дня

Зокрема, Асгарі зізнався, що не читав мемуарів колишньої дружини, проте завжди готовий підтримувати її.

У своїй книзі "Жінка в мені", яка була опублікована в жовтні 2023 року, Спірс розповіла, як Тімберлейк змусив її зробити аборт. Вона також стверджувала, що музикант зраджував їй, коли пара будувала стосунки на початку 2000-х.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Брітні Спірс у процесі розлучення з чоловіком, актором і фітнес-інструктором Семом Асгарі, через рік після укладення офіційного шлюбу. Причиною нібито стала невірність співачки.

Після розлучення Брітні Спірс пішла у відрив на дивній вечірці з п'ятьма чоловіками - у соціальних мережах з'явилося відео, де їй цілують і облизують ноги, поки вона позує в напівпрозорій сукні.

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Брітні Спірс новини шоу бізнесу
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