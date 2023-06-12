Брудний кримінал: підмосковний замок Пугачової і Галкіна заарештували - ЗМІ

"Жовтушники" країни-агресора навіть між собою домовитися не можуть, що вигадувати про іноагента Галкіна та його дружину.

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РосЗМІ стверджують, що замок Пугачової і Галкіна заарештовано через проблеми з податками / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачова і Максим Галкін, родина російських артистів, які публічно засуджують військову політику країни-окупанта, продовжують ставати улюбленою мішенню для "жовтих" видань рф.

Пропагандистські ЗМІ стали стрімко поширювати свою версію того, чому Галкін і Пугачова не можуть продати замок в підмосковному селищі Грязь - зірки хочуть отримати мільярд рублів, а ріелтори занижують ціну вдвічі.

Причиною тому - арешт замку з 2018 року через злісну несплату Пугачовою і Галкіним податків. Як стверджується, сума боргу невисока, але вносити її ніхто не поспішає, мовляв протринькалась старенька по закордонах.

Тим часом інше джерело не полінувалося перевірити замок Грязь по кадастровому номеру - ніяких порушень і обмежень на майно не зареєстровано, про арешт також не йде мова.

Дивіться відеорепортаж про те, як Алла Пугачова і Максим Галкін з улюбленців перетворилася на персон нон-грата в країні-окупанті:

Раніше в ЗМІ з'явилися чутки про те, що замок Грязь Пугачова і Галкін продали російському шоумену Стасу Барецькому, який нібито планував облаштувати в ньому найбільший в Європі елітний крематорій.

Джерело з оточення Примадонни ці плітки спростовує, мовляв Алла Борисівна й зовсім передумала позбавлятися від елітної нерухомості у країні-агресорі з особистих причин.

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