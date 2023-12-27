Грандіозні ставки: телеканал ТЕТ провів благодійний аукціон з унікальними зірковими лотами

Цікава благодійна ініціатива завершилась рекордними зборами та неочікуваною творчою колаборацією.

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Великий благодійний захід від ТЕТ / колаж: Главред, фото: ТЕТ, Олександр Демиденко

Напередодні Різдва, 22 грудня, телеканал ТЕТ запросив зіркових друзів на благодійний захід, щоб підтримати фонд Musicians Defend Ukraine та зібрати кошти на FPV дрони для підрозділу митця з Дніпра Микити Козачинського. Гостями заходу стали відомі музиканти, актори, танцівники, блогери та лідери думок – Дар’я Петрожицька, Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком, Віра Кобзар, Анна Саліванчук, ROXOLANA, Антоніна Хижняк, Анатолій Анатоліч, Олександр Волошин, Позитив, ENLEO, Женя Кот з дружиною Наталією Татарінцевою, Ілона Гвоздьова, Олександр Заліско, Маша Кондратенко, SKYLERR, гурти Tember Blanche і MOLODI, Іван Марунич, Міша Крупін, Діана Глостер, Маша Данілова та інші.

Ведучі програми "Ближче до зірок" Нікіта Добринін і Наталі Солонік провели благодійний аукціон з унікальними й зірковими лотами. На аукціоні були представлені бойовий прапор з підписами бійців легендарної 36-ї бригади морської піхоти, який побував у найгарячіших точках фронту, футболка з автографами гурту Антитіла, переможні туфлі Ілони Гвоздьової з шоу Танці з зірками, сукня Вірунчика з серіалу "Одного разу під Полтавою" від Анни Саліванчук, ваза ручної роботи від мануфактури LoraShen, розроблена в колаборації з Prymachenko Family Foundation, а також лот від Позитива, який неочікувано переріс у колаборацію з блогером Олександром Волошиним. Олександр закрив збір на FPV дрони для підрозділу Микити Козачинського, а Олексій Завгородній натомість пообіцяв написати для нього суперхіт.

"Давайте так: я закриваю збір, даю 200 тисяч гривень, і він (Позитив, – ред.) робить мені пісню. Не просто пісню, а пише хіт, записує і зводить", – заявив Олександр Волошин на благодійному заході від телеканалу ТЕТ. Олексій, що не дивно, пристав на умови блогера: "Ну таке благе діло. Давайте, окей". Цікаво, що акторка й зірка серіалу "Встигнути до 30" Дар’я Петрожицька пообіцяла, що в кліпі на трек Волошина зніметься безкоштовно, а танцівниця Ілона Гвоздьова вирішила взяти на себе хореографію.

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Великий благодійний захід від ТЕТ / ТЕТ, Олександр Демиденко

Більше ексклюзивних подробиць з благодійного зіркового івенту дізнавайтеся вже цієї неділі, 31 грудня, о 9:30 у святковому випуску програми "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ.

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