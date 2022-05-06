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"Господи, без сліз не поглянеш": 66-річна Доліна вразила зовнішністю 17-річної

6 травня 2022, 14:04

Співачку почали плутати з Майклом Джексоном.

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66-річна Долина вразила зовнішністю 17-річної / скріншот

Співачка Лариса Доліна, яка продовжує відмовчуватися в такий непростий для України час, вразила перетворенням.

Артистка, батьки якої поховані в Одесі і яка сама багато років жила в цій прекрасній перлині на Чорному морі, продовжує мовчати про російське вторгнення і працювати над своєю зовнішністю.

Попри те, що Доліній стукнуло вже 66 років, виглядає він набагато молодше своїх років.

У мережі впевнені, такі матаморфози співачки не обійшлися без хірургічного втручання.

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instagram.com/spletnik_tv/

"Господи, та без сліз не поглянеш вона була з самої молодості! Нехай кайфоне хоч під старість років, тільки рада за неї", "Це вже не Доліна, а Майкл Джексон", "А по телевізору бабуся...", "Ще одна Барбі", "Бабка, а фільтри зроблять і 17 річною", - писали в коментарях під знімком Доліної.

Раніше на своїй сторінці в Instagram 66-річна артистка виклала незвичайне фото, на якому вона позувала з голим животом у циганському костюмі - пишній квітчастій спідниці, блузі з оборками, зав'язаною під грудьми, яскравою квіткою у волоссі і масивними золотими прикрасами.

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Лариса Долина новини шоу бізнесу
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