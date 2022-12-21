'Пишаюся Вовою': Кацуріна показала Дантеса, який мило спав в її ліжку

Даша Кацуріна показала, як Володимир Дантес відпочиває в її ліжку після насичених зйомок, а поруч спить її однорічний син від першого шлюбу Іван.

Кацуріна показала мирно і мило сопучого Дантеса в її ліжку / Колаж фото УНІАН і Instagram

Колишня дружина ресторатора Михайла Кацуріна, блогерка і модельєрка Даша Кацуріна поділилася зворушливим контентом зі своїм теперішнім коханим - попспіваком Володимиром Дантесом.

Дівчина показала трисекундний ролик зі спальні, де на ліжку міцно спить Дантес, а поруч з ним, в дитячому ліжечку пускає бульбашки її однорічний син від першого шлюбу Іван.

Під роликом Кацуріна розповіла про новий проєкт Дантеса "Мама, я ганяю тачки", в рамках якого ведучий перевозить автомобілі для потреб української армії.

"Пишаюся Вовою! Такий цікавий, важливий, насправді, проєкт вони зробили з командою. Кожен випуск новий співведучий (спойлер, для мене все – краши), ганяють тачки для ЗСУ, а паралельно їздять по Україні і заїжджають до волонтерів, українців, підприємців. Пекар Ярослав з Ірпеня, приїду за хлібом в наступний приїзд точно!", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колумбійська попзірка Шакіра відсудила у чоловіка, футболіста Жерара Піке, опіку над їх спільними дітьми Міланом і Сашею. Артистка і спортсмен розлучаються через невірність останнього.

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