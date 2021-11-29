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Голос країни-12: хто став зірковими тренерами нового сезону вокального шоу

29 листопада 2021, 01:25

"Стара гвардія" і дебютанти зійдуться в битві за звання кращої команди і вокалістів нашої країни.

Хто став зірковими тренерами 12 сезону шоу Голос країни? / Пресслужба

Незабаром на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра 12 сезону наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни. На глядачів очікує нова сторінка музичної історії шоу, на сцену якого мріють потрапити тисячі найталановитіших вокалістів з усього світу.

Сьогодні стали відомі імена оновленого складу тренерів проєкту. Зіркові наставники з’явились на головному паркеті країни у грандіозному фіналі Танців з зірками. Ними стали топові українські зірки: найавторитетніший український продюсер Потап, попкоролева Оля Полякова, яка вперше сяде у легендарне червоне крісло, і діджитал-сенсація DOROFEEVA. Четвертим тренером став рок-легенда, соліст гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, який звернувся до своїх колег-тренерів з екрану.

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Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук, Потап і Оля Полякова-зіркові тренери шоу Голос країни - 12 / Колаж- instagram.com/goloskrainy_official

"Не чекали? А я вже тут. Зустрінемось у новому сезоні Голосу країни", - сказав Вакарчук.

Новий сезон Голосу країни пройде під слоганом "Так звучить твоя країна". Творці шоу шукатимуть справжній голос нації, тих самих людей, які живуть поруч з нами та про талант яких має дізнатись вся країна. Крім того, у сезоні братимуть участь самобутні гурти та дуети.

Вперше у ролі тренера на головній сцені країни з’явиться попкоролева українського шоу-бізнесу Оля Полякова. Вона збирає стадіони по всій Україні і знає, що таке справжня любов шанувальників та як її здобути. Оля Полякова – співачка з неймовірним голосом у чотири октави, справжня self-made woman, яка завдяки власним зусиллям досягла зіркових висот. Харизма, почуття гумору, відкритість, завзятість та любов до своєї справи - все це про неї. Відчайдушна суперзірка, яка не любить програвати і зробить все, щоб знайти різнопланових вокалістів з потужними голосами та перемогти.

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"Голос країни це не просто шоу та конкурс. Це цілий всесвіт, у якому запалюються зірки. Це неймовірна емоція, виклик, суперництво, тріумф одних та поразка інших, відкрита боротьба талантів, де все по-чесному та по-справжньому. І мені завжди хотілося стати частиною цього. Це те, чого так не вистачало в моїй юності та на моєму творчому шляху. Тому у певному сенсі я виступаю не тільки як тренер, але і як учасник. Тому всі сили, досвід, знання я направлю на перемогу своєї команди", - розповіла Оля Полякова.

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Стали відомі імена тренерів Голосу країни-12 / Пресслужба

Після п’ятирічної перерви повертається до складу зіркових наставників лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук - музикант, рок-легенда та творець музичних сповідей, які стають саундтреками життя кожного з нас. Саме Океан Ельзи є єдиним українським гуртом, який вже у 2022 вчетверте збере стадіон "Олімпійський". Святослав - дворазовий тренер-переможець Голосу країни, а у новому сезоні шукатиме щирі та справжні голоси.

"Моя задача – щоб цей сезон був максимально щирим і справжнім. І люди, які мають справжній талант до музики та до того, щоб надихати інших людей, отримали свій шанс, а я міг їм максимально допомогти. Український народ неймовірно талановитий, і я хочу, щоб україномовної, якісної музики стало ще більше. Я робив це протягом всієї своєї музичної діяльності до цього і буду продовжувати й надалі, зокрема в Голосі країни", - прокоментував Святослав Вакарчук.

Діджитал-сенсація DOROFEEVA, потрапивши вперше у тренери дорослого Голосу країни, одразу отримала перемогу з Сергієм Лазановським. Її пісні очолюють головні чарти та набирають рекордні прослуховування на цифрових майданчиках, підкорюють усю країну і звучать навіть у Кореї. Співачка, автор пісень, зірка соцмереж, фешн-інфлюєнсерка, "ідол" сучасного покоління та квінтесенція всього інноваційного - DOROFEEVA шукатиме сучасних, актуальних та модних виконавців, тих, з якими вона зможе перемогти вдруге.

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Чотири тренери готові боротися за якісну музику на шоу Голос країни-12 / Пресслужба

"Я дуже чекаю на новий сезон Голосу країни. Минулий запам'ятається мені назавжди, адже учасник моєї команди став переможцем. За цей рік, який став і моїм першим сольним роком, я ще більше відкрила себе новому, тому і від сезону чекаю нових вражень. У своїй команді чекаю новаторів, сміливих, яскравих і зухвалих артистів, які хочуть змінювати світ і створювати щось інноваційне", - зазначила DOROFEEVA.

Приємною несподіванкою для глядачів стало сенсаційне повернення у червоне крісло хітмейкера та продюсера міжнародного рівня Потапа. Він працює на найкращих студіях планети з найвідомішими продюсерами, його пісні звучать по всьому світу та займають вершини хіт-парадів. Він - автор хітів, які найчастіше програвали радіостанції останні п’яти років, та перший український автор, чия пісня увійшла до світового чарту Billboard TOP 25. Він шукатиме необроблені вокальні діаманти.

"Я – справжній майстер зі створення дуетів: Потап и Настя та Время и Стекло назавжди залишили слід у сучасній музиці. І цього сезону я налаштований шукати таланти, які зможуть стати новими героями сучасності – палаючих та охочих музикантів, які цікаво виглядають. Мені б хотілося, щоб цього сезону учасник з моєї команди досягнув максимуму", - прокоментував Потап.

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Грандіозна прем'єра Голосу країни-12 обіцяє бути яскравішою і гучнішою за попередні сезони / Пресслужба

У дванадцятому сезоні Голосу країни на глядачів очікують неймовірні вокалісти з різних куточків України та світу, справжні самородки та скарби нації, які дивуватимуть власним баченням музики, потужним вокалом та неймовірними тембрами. На сцені Голосу країни лунатимуть українські та світові хіти, знайомі кожному з нас.

За словами продюсерів, цього року заявки подало вдвічі більше вокалістів, аніж минулого. Окрім традиційного онлайн-кастингу, телеканал 1+1 запустив кампанію під назвою "Агенти голосу", завдяки якій кожен з телеглядачів міг відчути себе продюсером, відпиравши у соцмережі телеканалу 1+1 відеозапис та контакти свого талановитого друга або близької людини, де він співає, і менеджери проєкту зв’яжуться з ним.

Ведучими шоу стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Про дату прем’єри сезону стане відомо незабаром.

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